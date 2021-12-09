炎明熹「情緒失控」爆Seed拍枱　姚焯菲NG自摑

「聲夢」冠軍學員炎明熹不止唱功了得，更被其他學員公認為最好演技，一場拍枱戲經「高人」指點，好戲到連姚焯菲與鍾柔美都驚呼「Oh My God」，「戲」場十足！至於姚焯菲就自認是「笑場王」，為免阻大家收工，竟狠心自摑來忍笑，用心良苦！

「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi） 及詹天文（Windy）主演的校園歌舞劇《青春本我》最近播出，網民反應熱烈。講到戲王，Chantel與Yumi首選Gigi，2人直言被對方的一場情緒爆發戲嚇到內心大叫：「Oh My God ﹗」Yumi坦言：「佢突然拍枱，我真係畀佢嚇親！」面對大家的誇獎，Gigi緊張地說：「死喇！大家對我嗰場戲一定期望好大。」她續指當得知有這場戲後也呆了一下：「之前拍第一場喊戲我喊唔出，令我覺得拍劇真係好難，再要拍呢場大爆發嘅戲，更加唔知點算。拍呢場戲前導演突然叫放飯，我心諗點解唔拍埋落去，我飯都食唔落，個心好驚，後來我問咗一個藝訓班嘅演員李紹堅，叫佢指導我，佢話幫我呢場戲設計咗啲嘢，仲示範畀我睇，佢叫我代入自己就可以，又不斷鼓勵我，我喺拍攝前預演咗一次，我做到出嚟都覺得好神奇，拍完呢場戲令我信心返晒嚟。」

問到誰是NG王？ Chantel自認笑點低，是笑場最多的一個，並認為忍笑比喊戲更難，其中一場她被林智樂出言諷刺的場口就NG了勁多次：「我都叫自己唔好阻住人收工，我有嘗試打自己塊面，痛就自然唔會笑。」Gigi大爆對方經常笑到不受控制：「有次我哋兩個不停笑，導演話你哋再笑，我就一直望到你哋唔笑為止，我已經冇笑，佢仲繼續笑喎！」

恨拍古裝劇

Gigi與Chantel指今次拍劇既難忘又開心，若再有機會拍劇，她們不約而同想試演古裝，Chantel說：「古裝有個困難，對白同我哋平時好唔同，啲字又深，係好大挑戰。」Gigi就指以前經常被師兄師姐笑她樣子似古代人：「我試過喺網上買漢服試着，仲自己化妝。」

除了一班聲夢學員，她們在劇中跟多位前輩演對手戲，姜皓文與陳煒飾演Gigi父母，Gigi指最初在他們面前不知所措，幸他們人很好令她放鬆心情：「佢哋好照顧我，好親和，陳煒前輩請我食魚蛋同糖水，姜皓文前輩就同我分享經驗。」Chantel在劇中暗戀飾演老師的朱敏瀚，她坦言一開始也有點尷尬：「我怕做得太多令佢唔舒服，好在導演話OK。」