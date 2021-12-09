IB攻略：IB成功學3大要訣

雖然筆者從事教育事業，不過誠實地告訴各位讀者，筆者過往成績曾經都一塌糊塗，甚至面臨留班的危機，最後因為發憤圖強，在公開考試奪得了全部科目最高成績才成功擠進大學。雖然不是甚麼光彩的往事，但是筆者卻發覺就是因為自己谷底和頂端都經歷過，特別明白掙扎中的IB同學，希望分享心路歷程和IB如何成功。

Mindset 至關緊要

首先，比起技巧，筆者認為Mindset是首要的突破。如果你問IB 考試成功的學生，考40分或以上的同學不會和你說他們的目標是30分或合格。通常他們的目標就是他們最後考到的分數。很多考不好的同學就是源於不相信自己可以考得好，所以最後才得過且過。

不固執己見

筆者見到Open Minded和固執的學生成績真的有很大分別。考得不好的同學多數比較固執，非要自己研究或用自己的方法，但是考得好的同學卻願意接納其他更聰明的方法解題，或願意詢問其他考得更好的同學。因為聰明的學生透過接觸不同的人或方法，只會令自己了解事物更加全面，但是固執的同學就會故步自封。

書籍推介

除了課本書籍，筆者過往讀過的非學術書籍都幫助了筆者很多。例如《7 Highly Effective People》的成功7大習慣。書中提及的Be Proactive 就是要主動掌控你的命運，要IB考得好就要付出努力，成功是不會從天掉下來的。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣