蔡穎恩自我控制唔做媽咪住　為派雙封利是狂接Job

藝人蔡穎恩（Evelyn）婚後今晚（8日）首次現身公開活動，她表示其實婚後只休息了一天便開工：「今年加入咗新公司，工作冇停過，好開心同感恩今年好多新開始，簽咗新公司同多咗個身份。（會唔會再多一個媽咪身份？）我今日咁弗，暫時未有，有啲嘢可以控制，結婚後大家各有各工作計劃，暫時未有進一步，因為搞婚禮已經好攰，尋日我哋2個先正式撐枱腳，不過見到婚禮當晚大家玩得好盡興，我哋身為主人家都好開心，個婚禮完全係我想像中，感覺好開心。」提到度蜜月，Evelyn透露原計劃在港Staycation，但最後因為要工作而取消：「我想搵多啲錢，因為要派雙封利是，以往我派單封利是都要5位數，今年派雙封可能要預6位數，但都係開心事。」問到簽新公司後會有甚麼新工作？她預告將會拍劇：「好耐冇拍劇，係好大挑戰，但詳情唔可以透露住。（老公畀唔畀你拍接吻戲或性感演出？）佢都係做幕後，如果劇情需要就冇辦法，否則都會調節吓。（如果要拍接吻戲呢？）唔畀佢睇，或者等佢唔喺香港嘅時候拍。（佢好易呷醋？ ）暫時未試過。」她笑言要挑戰對方底線，又指這就是夫妻間的玩意。

另外，同場有女星陳漢娜、柏安妮女兒許恩怡、龔慈恩女兒林愷鈴、《全民造星IV》人氣參賽者Marf（邱彥筒）等。