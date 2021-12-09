韓國觀光公社推動環保韓遊方式　三大守則減碳排放

【特約報道】如何在旅行中實踐環保理念呢？韓國觀光公社將「旅行」和「環保」兩種概念二合為一，並提出三大綠色環保旅遊守則，分別是「以低碳排放量為目標的旅行方式」、「選擇可重複使用的旅行用品」及「環保慢跑 Plogging」。旅行期間少不免會製造碳排放，要減少就要從選擇交通工具着手，不妨乘坐公共交通工具或踩單車取代汽車。韓國有貫穿全國長達5,000公里的完善單車徑網絡，並有很多地點提供租借單車服務，你亦可選用首爾市公共單車系統 Seoul Bike，以自助形式租單車。單車路線沿途風景極美，是開啟低碳之旅的最佳選擇。另外也可選擇露營，韓國全國各地有多個設備齊全及管理完善的營地，有些更設立在國家公園附近，露營期間可順道飽覽名山風光。旅行期間亦要配合「選擇可重複使用的旅行用品」，令整個旅程更加圓滿。除了呼籲旅客減少製造垃圾或廢氣外，教育及鼓勵大眾主動改善環境也同樣重要，「環保慢跑 Plogging」概念鼓勵大家利用自備的循環再用膠袋將沿途垃圾帶走，而登山健行就是結合Plogging概念的最佳活動。韓國有多條登山路徑，市區或郊區都有，無論是行山初哥或老手都可找到心水路線。另外也有一些ESG親環境景點，例如寧越 Eco Village及首爾新活用廣場，旅行期間也可學習環保知識。