陳展鵬拍動作戲未有時間操弗　返到屋企即變慈父

視帝陳展鵬現時與湯洛雯及黃智雯齊齊為無綫新劇《隱門》拍攝中，展鵬今次雖然不是飾演警察，而是一名保險調查員，但日前他都要於街上拍攝一場動作戲份，起初見他站在載滿竹羅筐及發泡膠箱的貨車前，之後就拿着竹羅筐起勢掟出去，七情上臉。展鵬接受東網時，坦言近排都拍了多場打戲，那天拍攝的一場是講及劇中飾演黃智雯父親的吳岱融，因為經常傷害女兒，而展鵬與智雯亦是兒時相識的，故為了保護她，與吳岱融大打出手。問他為何今次飾演保險調查員都咁多動作戲時，他謂：「每套劇基本上都有啲動作戲，都幾吃力，因為未時間操練自己，接住幾個劇都冇時間，但暫時一切都順利嘅！」

而展鵬擔正的劇集《逆天奇案》收視相當理想，今年《萬千星輝頒獎典禮2021》中，亦有設馬來西亞「最喜愛TVB男主角」、「最喜愛TVB女主角」及「最喜愛TVB電視劇集」3大獎項，而本月10日便會開始接受馬來西亞觀眾投票，展鵬於2015及2016年分別憑着劇集《張保仔》及《城寨英雄》勇奪馬來西亞視帝，而他於當地亦相當受觀眾歡迎，今年呼聲亦相當高呢！

此外，展鵬忙於工作之餘，一有時間都會陪住女兒小豬比，適逢快將聖誕節，他更買了一個聖誕樹「扑扑蛋糕」給女兒，見豬比扑蛋糕時專心又好奇，相當可愛，不過展鵬笑謂：「聖誕節亦係爸爸傷腦筋嘅時候呢！」