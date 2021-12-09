康泰全新「兩個轆」遊香港　探遊元朗捕捉天空之鏡

【營業資訊】開始秋涼，又是郊遊的好時機！康泰旅行社近期全新打造「踩住兩個轆遊香港」行程，推出了初級版和中級版兩款路線，帶大家遊邊境，搵靚景打卡。行程更找來了曾撰寫《行山玩水轆台灣》的單車旅遊達人蔡朗清（Louis）合作，憑他在香港踩單車多年的個人經驗，設計單車路線及隨團領騎，並安排隨團領隊，共2人前後帶領，讓大家玩得放心。

當中推介有於12月26日及明年1月2日出發的「元朗、錦田單車團」的中級版行程（LTDWQ01），會前往多個特色景點，包括有元朗後花園之稱的南生圍、布置令人聯想到韓風貨櫃特色小鎮的錦田新地標盈匯坊、著名圍村建築吉慶圍、可觀賞約40多幅壁畫的壁畫村、由老榕樹及石屋構成的錦田樹屋，及有港版「天空之鏡」之稱的平湖魚塘等，每一處都富有特色，讓你充分享受踏單車及打卡的樂趣。

由Louis帶隊的單車團還有「上水單車團」（初級，LTDWI01）及「上水、馬草壟單車團」（中級，LTDWP01），前者會前往大水管、得月樓、雙魚河休息處涼亭、居石候公祠及北區公園等景點，後者則到訪馬草壟．料壆村、馬草壟生態園、馬草壟營地及居石侯公祠等景點。意猶未盡的話，還有於12月中旬及下旬出發的紅葉團（LTDMM01），前往坐擁紅葉景致、享有「港版加拿大湖景」之稱青衣公園，可一口氣觀賞青馬大橋、汲水門大橋及汀九橋全景的青馬觀景台及當代視覺文化博物館的M+展覽館，滿足一心想影靚相的朋友。以上行程的參加者每位均會獲贈由韓國觀光公社贊助的環保小麥湯杯。

網址：www.hongthai.com

查詢：2108 8888（康泰旅行社）

元朗、錦田單車團（中級，LTDWQ01）

出發日期：12月26日，1月2日

收費：2人同行HK$339起（已包小費及保險）

上水單車團（初級，LTDWI01）

出發日期：12月22，28日

收費：2人同行HK$279起（已包小費及保險）

上水、馬草壟單車團（中級，LTDWP01）

出發日期：12月18，19，23，27，29日

收費：2人同行HK$299起（已包小費及保險）

青衣公園、青馬觀景台、M+展覽館（紅葉團，LTDMM01）

出發日期：12月14，18，24，28日，

收費：每位HK$259起（包保險）