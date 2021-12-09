半鏡騷︱AK感觸流淚嚇親好友　承諾下次齊人開騷

人氣男團MIRROR的6位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Anson Kong（江𤒹生）及Jer（柳應廷），繼續在會展開騷。6子在尾場繼續施展渾身解數，輪流出場跳唱，冧到台下粉絲不停瘋狂尖叫。其中Edan唱《My Apple Pie》時，台下「正印」小儀High爆舉牌支持。之後Ian自彈結他自唱《字花》前，有粉絲大叫：「Ian你笑吓啦！」全場大笑，但台上的他就聽不到。

而Anson Kong（AK）唱到《Children Song》最後一句時，突然感觸流淚，在旁的樂隊ONE PROMISE天衡即予以安慰，之後AK收拾心情與隊長Lokman跳唱《虎道門》，表現專業！接着姜濤唱出經典金曲Medley，唱到《夕陽之歌》前，他笑言：「未度過講咩，尋日已講咗一番說話，要講都講晒，作為歌手想將講嘅嘢擺喺以下呢首歌入面。」最後6子終於合體現身，合唱《Ciao》和《我的快樂時代》，唱完最後一句後，AK承諾粉絲：「下次12位見！」演唱會圓滿結束。

騷後AK即在社交平台解釋為何喊，笑言：「對唔住大家冇忍住，最衰都係周天衡，我以為佢喊，落台先知原來佢唔夠瞓隻眼紅晒。」