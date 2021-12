美國電影學院獎出爐《沙丘瀚戰》成十大電影

《美國電影學院獎》公布年度十大電影,分別是由添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)主演的科幻巨作《沙丘瀚戰》(Dune)、由里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)主演的諷刺末日片《千萬別抬頭》(Don't Look Up)、由韋史密夫(Will Smith)主演的威廉絲網球姊妹花傳記片《王者世家》(King Richard)、由班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的西部片《犬山記》(The Power of the Dog)、由畢利谷巴(Bradley Cooper)主演的心理驚慄片《Nightmare Alley》、由丹素華盛頓(Denzel Washington)主演的《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)、史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的歌舞片《夢斷城西》(West Side Story)重拍版《西城故事》、歌舞片《夢想期限tick, tick... BOOM!》(tick, tick... BOOM!)、青春片《Licorice Pizza》以及《CODA》。

名單中的部份電影,還未於戲院上映。