美國電影學院獎出爐《沙丘瀚戰》成十大電影

2021年12月09日 12:12
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    《美國電影學院獎》公布年度十大電影。
    《美國電影學院獎》公布年度十大電影，分別是由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的科幻巨作《沙丘瀚戰》（Dune）、由里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演的諷刺末日片《千萬別抬頭》（Don't Look Up）、由韋史密夫（Will Smith）主演的威廉絲網球姊妹花傳記片《王者世家》（King Richard）、由班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的西部片《犬山記》（The Power of the Dog）、由畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的心理驚慄片《Nightmare Alley》、由丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的歌舞片《夢斷城西》（West Side Story）重拍版《西城故事》、歌舞片《夢想期限tick, tick... BOOM!》（tick, tick... BOOM!）、青春片《Licorice Pizza》以及《CODA》。
    名單中的部份電影，還未於戲院上映。