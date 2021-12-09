狂抽筋爆喊　張振朗：我係咪會死？

近年備受TVB力捧的小生張振朗，在不少劇集已成為男一，像最近熱播的劇集《拳王》便是男主角之一，張振朗於劇中飾演泰拳拳手「海正藍」，苦練出來的朱古力爆肌造型十分養眼，但一身肌肉得來不易，一向身形比較瘦削的振朗，花了1年時間準備，每星期有6日去健身室，由137磅增了差不多接近40磅，要吃很多去谷脹自己，食肥後再減下來變肌肉，過程真的十分不容易。提起在擂台上訓練的一幕幕，振朗形容一切皆有血有涙，更是他第一部「拍到喊」的劇集，而令他堅持的原因，正是他對演戲的熱愛。

入行10年的振朗，曾在綜藝節目《Sunday扮嘢王》上「神倒模」張智霖唱《歲月如歌》，結果迎來了他事業的第一個轉捩點，開始為人熟悉，卻也是陷入瓶頸的開始。振朗回憶那段時間走在街上或者去商場演出都不停有人叫他做Chilam（張智霖），令他開始困惑「張振朗到底係邊個？」那段時間他不停尋找自己，最後終於遇到事業第2個轉機，在《踩過界》飾演的GoGo，令觀眾對他改觀，看到了他努力演出的成果。

提起振朗的幕前搭檔，不得不提賴慰玲與蔡思貝，不論是「癲姐」和GoGo，或是大小姐和高彬的組合，都是受人追捧的「最佳CP」，而現實中，振朗就大讚2位搭檔，不管戲裡戲外都和他默契十足，而賴慰玲更是他的知心好友，合作過差不多4部劇的蔡思貝被他形容為「Friend過打Band」。

不過講到現實入面會選邊位做理想中的另一半，振朗就驚呼「死喇今次！」到底最後他會選哪一位？想知就馬上去片！

場地提供：FWD HOUSE 1881

服飾：Theory