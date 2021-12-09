阮嘉敏出動1公升潄口水拍咀戲　全場嘩出嚟！

藝人阮嘉敏在無綫熱播劇《十月初五的月光》中，首次挑戰做任性富家女，兼獻出螢幕初吻，她與姚宏遠一場激嘴戲，拍前她出動1公升潄口水，嚇窒了對手。阮嘉敏（Mandy）拍劇經驗不算多，之前全都飾演專業人士，剛播完的《星空下的仁醫》便飾演婦產科醫生，而今次在《十》劇中角色「黎曼玲」，就成日鬧伍富橋，她笑言：「成日鬧佢，真係唔忍心。」接劇前監製向她透露有咀戲，更是錫兩個靚仔，分別是伍富橋和姚宏遠，雖然一早有心理準備，但與姚宏遠的咀戲，拍攝前一晚仍然好緊張，她說：「嗰晚執定潄口水準備入廠用，但屋企啲細樽仔放晒搓手液，惟有成支潄口水帶入廠，拎出嚟時，全部人嘩咗一聲，攝影師話做咗廿幾年，未見過有人帶一公升潄口水拍咀戲，姚宏遠都問我係咪擔心佢口臭，哈哈！」該場咀戲，他們落力錫到啜啜聲，順利一Take收貨。

Mandy視每次挑戰為機會，希望有進步，透露私下請閨蜜蔣祖曼對戲，令她獲益良多，她說：「祖曼冇參與《十》，但佢畀咗好多意見我，同我傾，佢知我好緊張，無條件幫我，我會請佢食壽司。（錫戲都搵祖曼對戲？）冇呀，唔會啦！佢全家人喺度。」她開心透露另一新劇《法言人》她與祖曼又有機會再合作，直言與閨蜜一齊開工，心情輕鬆又有自信。

聖誕將至，Mandy慨嘆今年要單身過聖誕，透露與圈外男友分手已一段日子，笑言歡迎男士追求，她透露早前收到六、七年無聯絡的大學男同學相約食飯，令她𢱑爆頭：「我要開劇，唔知通告點，冇得約定，不嬲我啲朋友同屋企人都好好，大時大節唔介意等我收工，或者晏啲食飯，呢啲係Bonus。」

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場地：Bliss Studio