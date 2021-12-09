新開西班牙餐廳　歎地道風味Tapas

西班牙的美食琳琅滿目，當地人最喜歡到店子享用Tapas配美酒，Tapas選擇之多，讓人花多眼亂。香港近日開設的新西班牙餐廳，都提供多款地道小食，邊飲邊吃，輕輕鬆鬆又過一日。

戶外風味

在歐洲任何國家，大部分餐廳都有戶外位置，讓客人感受露天風光。中環新開的西班牙餐廳MAJO Tapas Paella Bar，有室外露天座位，客人可以邊欣賞街景，邊品味多款精美Tapas，當中包括香烤麵包配復古番茄、橘汁醃鱸魚、鱈魚炸丸子配墨汁蒜蓉蛋黃醬、馬鈴薯塊配蒜蓉蛋黃醬及煙熏辣椒醬、慢煮和牛肉丸配番茄醬、大蒜油煮虎蝦、Cordoba凍番茄湯配雞蛋、麵包粒及風乾火腿等。除了西班牙小食，店內還有多款西班牙海鮮飯，如以油封鴨腿作主角的Paella de Pato、加入墨汁和墨魚製作的Paella al Nero de Sepia和經典的Paella Valenciana等。另外還有多款主菜和甜品，配Sangria或各式雞尾酒，都有置身於西班牙街頭的錯覺。

馬德里風情

西班牙首都馬德里，是旅遊熱門點，同樣位於中環的新派西班牙餐廳Chueca，就以當地的小食集中地來命名，客人可以品嘗到西班牙火腿炸丸子、吞拿魚他他、炸青椒、松露蘑菇炸丸子等惹味小食，另外還有主廚沙律、西班牙麵卷、龍蝦海鮮燴飯等美食，配士多啤梨羅勒葉調酒、Gin Tonic或馬天尼等雞尾酒，讓菜式味道提升。

鬧市新蒲點

由火腿名牌早前於灣仔開設旗艦店開設Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，以西班牙San Sebastian和巴塞隆拿森林花園概念設計裝潢而成，佔地逾5,000平方呎，既有主用餐區及特色戶外平台外，還設3間私人宴會廳，可以說是鬧市中的悠閒開餐新蒲點。餐廳除了招牌伊比利亞火腿外，還有西班牙特色Tapas、牙籤小食Pinchos、Montaditos等，推介菜式包括Tapas類的青檸醃吞拿魚配墨汁西米脆片、和牛配鵝肝泡沫香脆球、西班牙式炸豬腩肉配雪莉醋等，還有香煎蟹餅配加泰羅尼亞卷、花膠辣肉腸多士、焗托托蜆、煙熏鰻魚海膽天使麵等。此外，趁聖誕將至，餐廳更推出節日美饌及特餐，之後更有西班牙風味的周末半自助餐，並特設日日不同優惠，如周一精選餐酒、啤酒及全部生啤買一送一、周二美國頂級牛肉漢堡HK$100、周四飲一支酒（720ml）以上加HK$1即送迷你伊比利亞火腿拼盆等。