靈敢侶情：真的放大了

拍節目，要省時，流程爽快有內容，才能留住觀眾。奈何，有些觀眾不明白這一點，就會留下好好笑的批評。

開始拍煮食節目時，我已經明白節奏感這一點，所以，便把接觸生肉後洗手的部分省去，心想大概沒有人會認為我從不洗手，萬萬猜不到，竟然有觀眾罵：「都唔洗手！」我惟有在後面的集數裏說：「我去洗下隻手先，一陣返嚟再煮。」

除了流程上，觀眾亦不明白「鏡頭鏡片圓角，會將少拍成多、瘦拍成肥」的結果。有一回，我在一個比五元硬幣才大少許的小碗裏，放了四分一茶匙肉桂粉，在圓角鏡頭和打燈之後，加上整個鏡頭就只拍着一隻碗，於是，碗變得很大個。

拍完了，播出街了，從沒想過會被人質疑，但事情又竟然發生了，有觀眾留言：「最憎食肉桂！落咁多唔知做乜！呢度起碼成湯匙啦！」見觀眾用上三個感嘆號如此激動，我就說「食譜寫着只是四分一茶匙」，怎料他卻還口：「呃人咩！呢度點止呀！你咁樣違反《商品說明條例》！」頓時，我哭笑不得，心想，我為何要用肉桂粉分量騙你？還有，我沒有賣商品，又何來違反？

不少愛我的讀者都勸我別理會，但我真的重視觀眾的想法，因為有想法才有進步，我亦不想令觀眾不愉快，所以在那個時候，我天天檢查留言，結果弄得精神衰弱，指甲凹凹凸凸。

其他笑料還有很多，下篇再說。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03