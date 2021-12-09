JOJO第6部上映　角色着上身

等了又等，終於等到《JOJO的奇妙冒險》第6部《石之海》動畫登陸Netflix！今回播出的第6部，不但一舉釋出12集，更以空条承太郎與女兒空条徐倫的冒險故事貫穿全集，為該系列唯一以女性爲主角的作品。對於一次過可以睇晒12集，一眾JOJO迷都大表興奮。但睇完之後好空虛點算？小編建議大家穿上官方系列T-Shirt，咁就可以一邊潮住上街，一邊回味劇情喇！

雖然今次上架的官方授權T-Shirt系列，一律採用黑色設計，但因為T-Shirt正面印有空条徐倫、空条承太郎、艾梅斯・羅斯提羅、F・F和天氣預報等5位主要角色的肖像，而且每個角色姓名拼字上皆有部分閃光處理，所以絕對是各具特色。加上材質是舒適純棉，又有齊S至XXXL 6種尺碼，適合不同身形男女穿着。想入手就即上日本Premium Bandai官網預訂番1件（預訂日期至2022年1月10日），咁就可以秒變JOJO角色，乘機開心吓喇！