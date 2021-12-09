網民封「遺產界KOL」　梅啟明聞言激動：我乜嘢都有做

已故樂壇天后梅艷芳的胞兄梅啟明早前入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，要求賠償，事件發展至今，梅艷芳的媽媽梅媽曾經開腔表示梅啟明「財迷心竅」，如果他堅持向電影公司採取訴訟行動的話，將與梅啟明斷絕母子關係，而第二任太太Joey得知此事後，更指他是「躝癱」。

TVB娛樂新聞節目《娛樂頭條》昨日（8日）在街上「野生捕獲」梅啟明，對於控告安樂影片一事，他表示曾3次去信安樂電影公司，但一直未有收到任何正式的回應，於是決定交予法庭處理。

對於在電影上映一段時間後，才向電影公司提告，梅啟明說：「人哋拍嘅時間你都唔知佢拍乜，都未成一個事，咁你點去告人呀？」談及梅媽若他狀告就會脫離母子關係，他說：「老人家嘅嘢，第一佢唔知道商標嘅嘢，我之前有同佢講過，仲叫埋佢一齊買飛去睇，因為要睇完先知佢點樣，但係所有嘢都侵犯晒，阿梅就係阿梅，所以點解梅艷芳就係梅艷芳。」

過往參與梅艷芳官司，被指不務正業，因此網民稱梅啟明作「遺產界KOL」，對於此封號，他狀甚激動說：「我係咪真係一個唔做嘢嘅人呢？其實我喺香港乜嘢我都有做，你啲人又話我冇做、行行企企，我做嘢使唔使要向全世界交代呀？」