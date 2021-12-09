【營事檔案】芝士植物肉醬焗紅米飯　輕怡多纖維

最近素食可說是一個新熱潮，除了植物豬肉、植物牛肉外，更有植物吞拿魚等；而加工食品更是多不勝數，例如植物雞塊、餐肉、肉丸及漢堡扒等等，不但為素食者帶來新口味，而且即使是肉食者，都可以踏出嘗試素食的一餐甚至一日。今次就利用植物豬肉碎去做一個肉醬焗飯，比起利用肥豬肉去做的肉醬會來得輕怡一點。

植物豬肉與新鮮豬肉各有優劣

植物豬肉是由大豆蛋白、豌豆及米蛋白加上澱粉及調味料而成的，和新鮮豬肉碎同樣都有豐富的蛋白質，但在脂肪、飽和脂肪及膽固醇方面，植物豬肉就比較低，每100克植物豬肉的總脂肪含量約有0.8克。值得注意的是，由於要製造出豬肉的味道，自然要加上不同的調味料，因此植物豬肉的鈉質會比豬肉高出至少五倍，每100克的新豬肉大約就有340毫克鈉質。在利用植物豬肉的時候，就要留意減少鹽及其他調味料的用量了！

紅米飯是補充膳食纖維的好選擇

紅米是未磨走所有表皮及殼的白米，因此比白米更能保留更多營養，包括纖維及礦物質例如鐵、鉀及磷等等。在日常食用的白米上以1份紅米加入10份白米的比例混合烹煮成紅米飯，就可以在不知不覺間增加每日吸收的纖維含量，而且口感上較易接受，亦都可以避免消化不良的情況出現。

【芝士植物肉醬焗紅米飯】

材料：

低脂芝士 1片

植物肉碎 50克

罐頭番茄 半罐

三色雜豆 80克

紅米飯 1碗

調味料：

鹽 適量

做法：

1.在鑊中加入紅米飯、三色雜豆及鹽炒成炒飯。

2.植物肉碎先炒熟，後加入罐頭番茄炒勻備用。

3.在碗中先加入炒飯及肉醬，最後加上低脂芝士。

4.以180度焗5分鐘，直至芝士溶化變金黃色即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。