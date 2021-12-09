預告開騷晒性感！張敬軒自爆禁色好多年

歌手張敬軒（軒仔）與藝人楊天宇今日（9日）一同出席中環活動，現場有近百軒仔的粉絲撐場，2人現場調較自己心頭好的佳釀，講笑似在玩化學實驗。軒仔表示以前好杯中物，但現在開始明白「人哋出酒你出肝」的道理，飲大兩杯便會「郁手郁腳」聞歌起舞，楊天宇就戲言飲多了會替軒仔揼骨，軒仔說：「佢會揀長輩揼，唯一唔敢揼老闆。」提到準備演唱會要乜都禁，但不禁食，問到是否也要禁色？他說：「禁色好多年！」又自爆演唱會服飾有大露背，又有大Deep V，十分性感，笑言男人不一定要晒肌肉，準備將肚腩的肉向上推，而本身有6舊腹肌的天宇即插嘴表示可以幫他推肌。

開心可以同新人競爭

日前公布演唱會加開2場，共18場，他解釋說：「因本身有一場是贊助，一場是歌迷會，今次加場係補番呢兩場。」至於「我最喜愛男歌手」和「我最喜愛的歌曲」均被男團MIRROR成員「圍攻」，他透露自己入行多年，仍然可以跟新人一起角逐，感到開心，證明還有號召力，笑言：「我都即刻青春，覺得係良性競爭，好開心入到圍，特別這幾年嘅經歷，及早前送走愛犬，每日開心係恩賜，邊個攞都開心，大家有呢個心態樂壇先好。」

至於年多前原來已退出仙後餐廳，他解釋餐廳早前轉換團隊班底，他有感餐廳在疫情期間生意依然不錯，故決定是時候放手，他說：「當初老闆教我要積穀防饑學做生意，不過我唔可以好似2017年日日去餐廳打躉，呢幾年已經交到好成績表，覺得樂壇今年好大考驗，不如將唱歌放喺重心，唔想畀人覺得我已經退休，將會放9成時間在幕前。」

天宇唔小心打傷馬思惠

另外，天宇透露新戲《裡應外合》已煞科，早前為戲操肌減了14磅，現在體重已回升5磅，他透露早前與對手馬思惠一場打戲，因互相誤會，記錯招數，勾拳打中了思惠顎骨：「佢嗰刻講唔到嘢，塊面腫咗，我即刻幫佢搵冰敷，佢係好堅強女仔，中拳冇怨言。」軒仔忍不住笑說：「你好樂觀。」天宇揚言寧願畀人打傷，也不想打傷別人。