羅毓儀自認難滿足　接受唔到男友拍親熱戲

無綫J2台節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》今晚（9日）播出一集請來鍾愛Cosplay的「可愛女神」羅毓儀（Yuki）做嘉賓，而負責「追求」女神的主持則是林正峰，曾展望（GM）則負責「後勤」及廚房工作！

外表可愛又甜美的Yuki，私下性格相當豪爽兼主動，每當美食送到眼前，Yuki均會張嘴示意阿峰「餵食」，令平時厚慣臉皮的阿峰亦嚇了一跳，Yuki坦言：「我雖然好似好可愛，但內心其實係有搖滾之魂！」Yuki又指由於興趣多多，故此不算容易滿足的女友：「我唔係行街睇戲食飯就可以滿足嗰啲。」不過Yuki指對另一半外在條件沒有要求，最緊要對她好和不能太「細路仔」，並謂絕不能接受另一半拍親熱戲，揚言：「冇眼睇！」搞笑的是，雖然Yuki與阿峰全程言談甚歡，對阿峰安排的美食亦相當滿意，但當評分時，Yuki卻狠心地給阿峰「負10分」，又指阿峰在飯局期間「大暴走」，令阿峰跌入谷底。

本集便利店美食主題為「泰式」，頭盤、主菜及甜品分別是泰式魚餅、冬蔭功海鮮金銀米粉及泰式椰汁西米角，當中以金銀米粉最得Yuki歡心，除了一般湯米粉，便利廚房大廚黃亞保（保哥）專誠加了炸米粉，且烹調過程相當治愈。保哥是集更會教授煮靚西米秘技，以及如何防止倒汗水影響食物美味度，萬勿錯過。