在上海買二手樓︱幫阿嬌對抗Mani　阿Sa吵大鑊全身震

組合Twins最近就同經理人霍汶希（Mani）一齊上咗內地訪談節目，大談組合出道20年點滴，當中就提到二人第一次去旺角出騷，成條街塞滿幾萬人，Mani就即刻好嚴厲咁問佢哋：「你覺得你們很多人喜歡嗎？你們覺得你們紅嗎？第一，不要覺得自己很紅，第二，你們不努力，那些粉絲明天就走了，就去喜歡別人了。」蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）就點晒頭咁答：「知道，知道。」點知一轉眼就出道20年。

之後二人又提到以為初出道，Mani對佢哋管教嚴厲，即使冇被鬧，但係阿嬌就已經唔敢同Mani講嘢，有咩事都會同阿Sa講，再等阿Sa幫佢出頭。不過講到現實生活，阿Sa就提到因為自己係單親家庭長大，父母離異對佢影響深，令佢依家唔識同人鬧交，一遇到有衝突佢就會即刻喊，仲會全身一直發抖，相反如果係工作問題，佢就一定會據理力爭！而阿嬌亦因為識咗阿Sa同Mani之後，亦開始笑多咗，改變人生。

計劃在上海置業

另外，主持人問到Twins依家喺上海係咪租屋住，阿Sa話：「租的租的，還沒有買（買樓），在交社保（社會保險），交一年，但是新房應該買不了，二手的就可以，因為交完社保我們分數也不夠。（所以你基本決定未來的大部分時間就是在內地，然後主要是上海？）現在是這麼想的，但不知道之後會不會變。」

主持人同時又問到二人對結婚生BB嘅睇法，阿嬌就講到明恨生B，希望有小朋友陪佢到老，但係阿Sa就話自己大個咗之後，就知道結婚唔只係兩個人嘅事，二人婚後相處亦係好大學問，所以佢更加唔會諗生小朋友，睇嚟大家要聽到佢同百億麻雀館太子爺男友石恆聰嘅喜訊要再等等喇。