淺海水月　四刀流Ｇ奶妹

廣東話有句俗語叫「周身刀冇張利」，意思係形容某個人乜都識啲，但就冇樣精，當中所謂「刀」，其實係指某種技能或專長。而身為日本寫真女優，佢哋都有幾把「刀」嚟吸客，分別係美乳、美腰、美臀同美腳，今年25歲嘅淺海水月，更加有潛力集齊四把刀於一身！

身材頂班

日本寫真界美女如雲，有唔少令人無法挑剔嘅極品美人，片山萌美、馬場富美香、小倉優香都係好例子，而今日為大家介紹嘅淺海美月，唔止樣貌清秀，畀到人一份親切感，身材仲要極好，有成5呎5吋高，而且 雙腿修長，腰肢纖巧，上圍仲有對極富彈性嘅極品G奶，襯埋一身高透明感嘅鮮嫩美肌，質素拍得住上述3位被公認為身材超頂嘅天后級寫真女優。

精益求精

淺海水月喺今年投身寫真女優行列，入行契機係參加咗「日本超國家小姐選舉」，雖然佢喺賽事中食白果，但因為佢生得靚女又好波，冇耐就被藝能事務所嘅星探發現，仲力捧佢為寫真界超新星。不過，阿妹謙稱自己嘅身材未夠完美，希望向「四刀流」境界進發。所謂四刀流，意思係有齊美乳、美腰、美臀同美腳。為咗達成呢個目標，佢正努力做運動，務求令屁股更挺更結實。

另外，水月對於自己嘅女優事業有晒盤算，下一個目標就係登上雜誌封面同拍廣告，尤其係啤酒廣告，因為本身鍾意飲，咁就可以寓工作於娛樂，希望佢好快可以實現目標喇！