湯怡慘遭凌虐爆喊：令我產生好大陰影！

英皇電影《致命24小時》，由湯怡（Kathy）、吳卓羲、何珮瑜等主演，香港已定於明年1月6號隆重公映，Kathy在戲有突破性演繹，除了為飾演失明人士進行連串的前期準備工夫，更慘遭百般凌虐，為求入戲不斷爆喊，最激演出掀起全城熱話，Kathy猶有餘悸：「令我產生好大陰影！」

日前該片前導海報曝光，Kathy慘被凌虐的突破造型即成網民熱話，戲中Kathy周旋於「致命老公」楊耀華（吳卓羲飾）及「復仇喪男」鄭文迪（潘燦良飾）之間，更首度演繹盲女角色，Kathy為求演得傳神，特別進行連串前期準備工夫，她坦言雖有難度，但感覺相當充實：「我特別去到一些盲人中心做資料搜集，那裏令我了解失明人士在生活中，怎樣處理日常事務，例如用手機、煮食、照顧自己日常生活等。」Kathy更試過蒙着雙眼以親身體驗失明人士的真實狀況，她說：「原來人突然失去視力，的確會產生一種恐懼感，連平日做慣做熟的煮飯、劏魚，當你看不到的時候，真的會覺得特別恐懼。我覺得今次演出最大的挑戰，是因為我演失明人士，演戲時與對手完全沒有眼神交流，我不可以用雙眼來感受對方交戲，但這樣也有個好處，其實我很易發笑，沒有眼神交流反而少了好多NG！」

未能控制情緒

葉念琛導演今次棄愛情題材，改拍驚慄電影，Kathy指收到劇本的一刻，感覺既興奮又緊張，並生出一個古怪奇想：「我第一件事就是想，我的『驚樣』表情，是否要好多元化、好足夠才可以？」可是，當電影正式開機，Kathy再沒心情開玩笑，每日情緒猶如坐過山車上落極大：「拍攝期間，我的情緒一日比一日緊張，因為初段的戲分比較輕鬆，跟卓羲演兩公婆很甜蜜，但當拍到與燦哥（潘燦良）的戲，就變得好激！坦白說，那間屋確實令我產生好大陰影，佢要虐待我、打我、拉我、扯頭髮，甚至將我打到由梳化跌落地下，即使導演喊Cut，我都未能及時控制情緒，收工後回到家裏，整個人仍是沉了下去，有時更不由自主地哭過不停，要靜坐一邊深呼吸，慢慢令自己冷靜。」

潘燦良辣手摧花

回想在電視劇《綠豆》中，潘燦良與Kathy是浪漫溫馨的一對，事隔5年翻天覆地，對方搖身一變成為辣手摧花的施虐者，可幸始終不變的是，他仍是樂意帶Kathy入戲的好導師，Kathy說：「拍攝過程中，佢幫了我很多，特別是結局的一場戲，已經拍了好幾日，難度在於，我一開工就要接上之前一日的情緒，佢通常都會建議，由前一段的戲開始再來，那就是說，我又要再爆喊多次！」辛苦有價，Kathy大讚對方真是好幫手：「他這一招真的犀利，萬試萬靈！」