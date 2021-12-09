獲郵輪應援　鄭欣宜受寵若驚：真㗎？

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今年主題是「啦啦啦啦，即刻青春」，為了讓歌手於日常生活都可以「即刻青春」，一眾DJ將不定期收到代表青春的「即刻任務」，與不同歌手單位即興完成。今日（9日）DJ梁文禮化身任務特派員於尖東碼頭帶走今次的目標歌手鄭欣宜（Joyce）進行任務「即刻OOTD（Outfit of the Day拍攝穿搭照片）。」Joyce入行以來，不論是歌曲，還是個人風格，向來都是「做自己」，而青春就是要勇敢、忠於自己，穿搭都不例外！

入夜後戴着眼罩的Joyce跟着梁文禮出海，置身十足似求婚現場的甲板上，摘下眼罩的一瞬間，她看到今次電台特意準備的大驚喜，眼前大郵輪的巨型螢幕寫住「PRINCE JOYCE OH MY GODDESS」，令受寵若驚的Joyce開始語無倫次：「What？吓？咁破費嘅？嘩！好癲啊喂！真㗎？」梁文禮笑言：「（燈牌）唔會變Anson Lo、MIRROR果啲，今晚呢個係（屬於）你㗎！」

Joyce說自己從未試過於大電視或大型廣告牌出現，覺得出現在自己身上不合理：「譬如Anson Lo有個咁樣嘅燈牌你覺得好合理係咪？吓我喎！」她又坦言任何一個人得到愛及支持並不是必然，所以發生的時候會不懂如何反應，會感覺很奇怪。受訪期間，梁文禮直言：「我預咗你喊喎！」Joyce熱淚盈眶，口硬反擊：「我冇喊喎！我冇事喎！Hold到！」場面既感動又爆笑。