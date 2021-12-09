乜嘢體位可以做到啪啪響嘅效果？梗係推車仔啦！作為四仔演出嘅指定動作，女星想要喺芸芸競爭對手中脫穎而出，首要條件當然係要擁有一個渾圓結實嘅美臀，咁先有可能成為風頭「躉」，唔知以下介紹嘅作品入面，有冇你心目中嘅「最強女臀」呢？

啪啪響不停

點先稱得上係推車仔嘅最高境界？咁就要睇吓呢套由Brazzers製作，聲稱齋聽聲已足以令四仔迷勁掹紙巾嘅《Bubble Butt Anal Slut #8》喇！影片搵嚟一班作風狂野嘅脫星孭飛，包括Angela White、AJ Applegate、Mandy Muse等等，個個都有前有後，特別係Angel Wicky，更加有一對38DD嘅巨乳，喺演出推車仔時，唔止玩到啪啪聲響過唔停，胸前兩顆肉球更加係盪來盪去，令人睇得興奮，加上呢位豪放女會喺興奮時瘋狂爆發嘅淫聲浪語，難怪片廠對呢套作品勁有信心。

男人夢想作

男人鍾意睇四仔，呢點唔難明白，但片廠Private話呢套《Men's Real Fantasies》係每個男人夢寐以求嘅神作，有冇誇張咗，真係要睇過先知。影片由四仔名導Raul Lora主理，佢擅長拍攝劇情類四仔，演出陣容則包括Ginebra Bellucci、Rebecca Volpetti、Julia Roca等超人氣脫星，單睇牌面又真係幾令人期待。導演話，劇本包攬晒男士最常幻想嘅題材，好似辦公室戀事、女友有個索閨密、迷人女上司等等，而且埋身肉搏嗰陣，玩到汁液亂飛，脫星仲要爽叫到拆天。照咁睇嚟，呢套四仔又好似幾吸引喎。

4小時肉搏

乜嘢係四仔嘅戲肉？仲使問，梗係男女脫星喺床上忘我交鋒嘅場面啦，而呢套由New Sensations推出嘅零劇情作品《When The Wife Plays #3》，片中嘅高潮更加係一浪接一浪，事關片廠搵嚟超過10位脫星演出，包括LaSirena69、Maddy Ma、Gabriela Lopez等等，可以密集式上演超過4小時嘅肉搏戰，等觀眾睇得過癮！片廠仲話，今次特登要求一眾脫星主力玩推車仔，畀四仔迷可以飽覽女星嘅身材，尤其係90後辣妹LaSirena69，佢嗰對激凸車頭燈喺瘋狂推撞下，產生激烈嘅乳搖效果，加上佢嘅叫聲令人心動，實在係不容錯過。