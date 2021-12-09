富家千金王嘉慧自認好捱得　揀男友要似馬國明

2021年香港小姐王嘉慧（Cathy），由於與著名導演王家衛的名字同音，在港姐決賽令人留下印象。她畢業於倫敦大學心理學碩士，回港後在中文大學攻讀法律博士，身為學霸的她更有個「內地傢俬大王」爸爸，名副其實是人生勝利組！

Cathy坦言家教甚嚴，中三時獨自到英國留學，養成獨立性格，對於被外界指是千金小姐，她平反說：「唔會有咁嘅諗法，自己好獨立、好捱得。」又稱曾被家人對入行，擔心她獨生女性格內向，不適合五光十色的娛樂圈生活：「我一直想選港姐，自己都唔細，再唔試就冇機會。選完之後屋企人放心啲，自己信心大咗，個人亦好似唔同咗。」

恨拍劇的她亦想主持現場節目，覺得直播不能出錯，考驗執生能力，相當有挑戰性。在無綫小生中，她最希望跟馬國明合作：「想知佢私底下係咪都咁『天然呆』，好仰慕佢踏實、專注自己事業，由小角色做到視帝。」

現時沒拍拖的Cathy自言性格害羞，予人冷酷錯覺，戀愛經驗只得2次的她，將來揀對象也要跟馬國明一樣孝順：「拍拖會揀孝順、顧家嘅男仔，悶唔緊要，我負責搞氣氛，不過拍拖就順其然，自己唔心急。」

Profile

年齡：26

學歷：碩士畢業

身高：1米70

三圍：33、23、33

嗜好：泰拳、潛水、空中瑜伽、睇書