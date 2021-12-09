「鏡嫂」盧慧敏送聖誕禮物畀Ian唔求其

混血索模盧慧敏（Amy Lo）、歌手林家謙、方皓玟及Tyson Yoshi等今晚（9日）出席活動，同場還有網紅「港版子瑜」吳家忻及男友林家熙，他們難得同場合照，期間更忍不住打情罵俏。Amy Lo說昨晚（8日）有去觀賞男友兼MIRROR成員Ian（陳卓賢）的音樂會，低調捧場，並大讚好睇。講到聖誕將至，問到可會與男友過節？她說：「臨近年尾大家都多嘢做，我聖誕節要喺工作中度過，希望聖誕後可以同屋企人食飯。」她又表示會送小首飾給家人及朋友，都會送禮物給自己，因為今年很特別，事業好大變化，問到是否搵唔少錢？她笑言：「還好啦，係多咗唔同工作經驗。」至於可會預備難忘的禮物給Ian？她冧笑說：「係我送嘅就難忘㗎啦，唔想求其買。（佢會唔會送畀你？）我唔知呀，我想要surprise，我鍾意啲簡單嘅嘢。（佢有冇送過首飾畀你？）未，睇吓遲啲有冇機會啦。」

方皓玟離婚後更開心

至於以大露背裙上陣的方皓玟，自言背脊向來冇肉，比之前開個唱時更瘦，問到是否因離婚為情消瘦？她笑言：「吓，我依家咁開心，呢件事都過咗去，我積極向前看。」講到臨近聖誕節，大時大節可會感孤獨？她坦言：「唔會，最緊要同屋企人過， 我book咗酒店同佢哋staycation玩幾晚，食聖誕大餐，帶小朋友過佢嘅第3個聖誕節。（會買禮物畀佢？）會啊，佢日日都要買禮物，例如玩具，如果佢乖就盡量買畀佢啦，但唔會縱佢。」她續說會出席頒獎禮，更因入圍「我最喜愛的女歌手」最後五強而感到開心：「好開心見到新歌手出現，之前做過人後輩，依家個『輩』就前過人少少。（邊個係勁敵？）個個都咁勁、咁有活力，我對自己就平常心，最開心依家多咗人聽廣東歌。」

林家謙輸畀MIRROR覺得合理

另外，同場的林家謙被問到可有信心橫掃頒獎禮，他說現在反而對新碟較着緊，至於其歌曲《神奇的糊塗魔藥》打入「我最喜愛的歌曲」15強，他說：「係咩？加油啦。（有信心？）少少，唔係好多。」但對於就被foul出「我最喜愛的歌手」五強，他笑言：「合理，之前都覺得MIRROR好多位成員入到，我唔係好多曝光。」他續說角逐作曲類別的獎項有信心。講到出了新碟，他表示：「今日終於出咗第一批貨，本身上星期推出，但中間有問題delay咗，依家就可以畀之前訂購嘅人，依家都keep住補印。（第一批印幾多隻？）個數未定，要睇情況補，都可觀嘅，有四位數，都知道好似有人炒碟，所以依家開多啲quota接大家訂單。」