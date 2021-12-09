《全民造星IV》Ika被Foul　B Team搞濕欣宜

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今晚（9日）進行第四輪比賽，A Team中被選為「死亡名單」的Ika，聯同組員Ada仔、Tengie、Ashi、安希婷、VAL及穎蕎獻唱《剖白》，該組被喻為最唱得之人，論唱功，她們的確交到功課，不過花姐卻嫌未夠一體，安希婷唱到尾聲時，卻無厘頭傷感流淚，令人費解，事後余迪偉問為何哭？安希婷說歌曲令她想起上一段婚姻，B Team導師梁祖堯忍不住說：「唔應該咁講。」花姐亦說：「我感覺唔到佢做咩喊。」不過有彈也有讚，評判鄭欣宜踢爆馮允謙大讚Ada仔唱功好之餘又有星味，釗峰則讚Tengie音色好。

B Team則演出音樂劇《勞斯萊斯》，「死亡名單」中的Karen，與9位成員Alice、Gao、Ivy So、Winka、方方、馬欣、東東、暐翹及榛綦上陣，其演出被花姐激讚進步大，欣宜更被感動到流眼淚：「我係喊咗，即係得咗同好睇，連後面伴唱嘅都表現得好。」最終B Team獲5位評判一致獲得代表該team的紅燈，成功令Karen有得留低，相反A Team的Ika於30強止步。

之後再到A Team平均年齡只有18.5歲的Candy、Kinki、阿蛋、Day、Ariel及Yoyo演出音樂劇《七個小矮人》，盡顯可愛一面，欣宜對表演非常滿意，表示曾幻想「造星IV」的女團應該包含青春、生氣、活力及玩味，點名讚只有16歲的Ariel為該曲的Rap部分寫歌詞，但美中不足的，是未能聽清楚她Rap的每一個字。