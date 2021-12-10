【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初七壬辰水定日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：取魚、狩獵、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

說話要小心，以免跟某位親友鬧得不歡而散。

金牛座

追求快樂是無可厚非的事，別再刻薄自己了。

雙子座

出外靠朋友，待人大方一點，可收獲好人緣。

巨蟹座

在社交場合多曝光可招引桃花，啡色助開運。

獅子座

投資傳來捷報，但要注意風險，宜見好就收。

處女座

財務狀況得到改善，與人合作投資有利可圖。

天秤座

身心狀態差，對工作缺乏熱情，不宜硬撐。

天蠍座

言者無心，聽者有意，與人交談要留意語氣。

人馬座

有大堆事情要處理，保持耐性，切忌急躁。

山羊座

春風滿面，毋須刻意打扮也能吸引異性青睞。

水瓶座

心情鬱悶，建議執拾一下家居，有助紓壓。

雙魚座

有意改變工作流程，卻遭阻擾，內心很不爽。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 麻煩多

鼠

笑口常開，可獲貴人撐，不乏工作機遇。

牛

花錢沒節制，再不好好理財將有手尾跟。

虎

事業運上升，努力工作能得到相應回報。

兔

難集中精神，工作易出錯，心情陷低谷。

龍

心浮氣躁，不良情緒將成為事業絆腳石。

蛇

桃花旺，悉心打扮，容易吸引異性目光。

馬

生活安穩，宜默默耕耘，行事切忌高調。

羊

做事快靚正，即使問題再多也有力擺平。

猴

財運亨通，有意外進帳，令你喜出望外。

雞

貴人運強，助事業發展，可望名利雙收。

狗

是日沖煞，運勢差，有不如意事情發生。

豬

自信心強，不論工作讀書都易獲佳績。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

正財即信奉節儉主義

在八字中，正財是代表從正途、努力工作得來的財富，以及量入為出的理財方法。

如果一個人的八字中，正財為用而有利於命運，代表其人都是信奉節儉主義，不會過分浪費無謂金錢。

中國崇尚節儉，認為這是一種美德，是提升思想道德素質的一個途徑。

中國自改革開放以後，部分人開始富裕起來，人民的生活條件得到明顯改善，再加上受到西方的個人主義所影響，消費主義在中國逐漸流行。

其實消費主義的最大特色就是無節制、人云亦云、無自我主義、盲目追逐時尚潮流，藉此滿足個人，以及商家發出來影響買家的慾望，例如節日是最為明顯，鼓吹消費者進行不需要的購物，而且成交額屢創新高，商家可以日進斗金。

節儉，一直都是中國人從古至今的美德，老一代都是節儉中守家，不會追求虛假的物質生活，反而更注重心靈上的得着。

現代社會鼓吹物質至上，導致心靈上的滿足愈來愈小，建議大家每次花費時，三思一下，這物品是不是必要買的呢？