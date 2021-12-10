甩拖3年冇仔埋身　蔚雨芯雪卵以防萬一

「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）於無綫新劇《十月初五的月光》中愛上郭子豪，與他發生關係之餘，更要被人捉走及毒打。雖然為仔死為仔亡，但對方卻心儀好姊妹何依婷，Rainky笑指角色甚有挑戰性，因現實中的她不會愛情至上，即使遷就男友也會有底線，屬理智型。

談到以往拍拖經驗，Rainky透露一向喜歡有上進心男士：「感恩遇到嘅都係好人，分手因為性格磨合問題，對的時候沒有出現對的人，好多時都係擦肩而過，最長拍咗6年，都幾長情，呢段情冇咩人知。（拍拖低調唔出街？）都會出街，只係冇人影，希望將來有男友會公開話畀大家知。」現年28歲的她表示已甩拖3年，慨嘆漸漸發現很難喜歡上別人，雖然曾有欣賞的男士出現，但了解過後又覺得不適合，最後感情未萌芽便結束，問到現時是否事業心重而放棄戀愛？她說：「順其自然，冇得勉強，細佬已經組織咗家庭，我仲有兩個姪仔，成家人一齊住好熱鬧，已經好滿足。」

拖友前先做朋友3個月

自認是男仔頭的她，不諱言沒有魅力吸引異性，亦沒有膽量主動追求：「就算係拍拖都要先了解，起碼做咗3個月以上朋友先得，要感受到大家都有意思，同埋我接受唔到姊弟戀，唔想同「細佬」拍拖，亦唔鍾意揀圈中人。（遇唔到點算？）都冇計，所以決定通關後去雪卵，聽聞雪咗會肥，我又唔驚，人都一定會老，靠自己努力去調節囉！」至於其美容生意，Rainky表示不經不覺已經營了兩年半，反應相當唔錯，故下月將推出豐胸膏，屆時還會以自己嘜頭做代言人，至明年3、4月則開設一間實體美容店，一切密鑼緊鼓進行中。

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