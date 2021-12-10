東方日報C2：歌王歸位！古巨基告別2年「看更」生活

「情歌王」古巨基即將回歸樂壇，並定下連串工作，明年推出新專輯！談到囝囝Kuson，基仔即笑逐顏開，指囝囝遺傳了他的音樂細胞，他計劃兩父子一齊報讀親子跳舞班，將自己的舞蹈潛能發掘出來。他又直言「奶爸」職責似開足2年騷咁「甘」，搞到腰患復發，但他誓不罷工！

基仔近兩年為照顧兒子Kuson和疫情關係而全面閉關，直至上月中才「復工」，為慈山寺舉行的音樂會演出，並唱出多首經典金曲，不少樂迷都期待他盡快回歸樂壇。日前基仔接受本報專訪時終公布喜訊，直言已定下連串工作大計，新專輯亦鐵定明年推出！

重投工作崗位，他直言捨不得「全職爸爸」身份，要慢慢調節：「唔可以再吊住個心，

Kuson都需要調節，唔可以永遠糖黐豆咁黏住我哋。」最近他安排囝囝返Playgroup，囝囝由最初緊張得不敢走近同學堆，到現時放學會跟同學仔畀「Five」及攬攬，甚至返到屋企仍將「陳老師」掛在口邊，基仔說：「我唔可以畀佢太黐身，佢要Open學習吓成長，開始接觸其他人。」

攰爆！好似日日開騷

談及兩年「奶爸」生活，基仔直言攰過返工：「你幻想日日開演唱會嘅體力係點！尤其佢依家大咗周圍走，我要跟到實，時常彎住條腰的住佢走，以前條腰受過傷，久唔久腰痠背痛。」口說辛苦，實質卻很享受這種體力消耗，因囝囝是他的最大能量，每個相處時刻都很珍貴。

基仔又指囝囝遺傳了他的音樂細胞：「佢好鍾意音樂，亦好鍾意跳舞，每日定時聽歌同睇兒歌MV，睇到眼定定，跟住就會企喺度跳。我發覺佢對音樂好敏銳，天生就想跳舞，我諗過等佢大個啲，就一齊報親子跳舞班，我上網睇過片，一齊排一隻舞。」又笑言自己可能隱藏了舞蹈細胞，有待發掘。問將來可想做「星爸」捧囝囝做歌手？基仔覺得不用「子承父業」，讓囝囝自由選擇：「我係過來人，能夠選擇自己鍾意嘅興趣，再成為工作，係好幸福嘅事。」

扮惡！從不打手板

為了照顧囝囝，基仔甘願捱更抵夜，他形容自己是「夜班看更」：「冇假放、冇得辭工，我亦唔會想辭、想放假，真係㗎！」雖然錫Kuson錫到燶，但他絕不做怪獸爸爸，從未打過手板，亦不會咆哮式鬧仔：「兩公婆裏面我係做壞人，雖然喺佢眼中唔會壞得去邊，因為我哋係一面鏡，你對小朋友做啲乜，佢第時會對人哋做番，所以佢曳嘅時候，我會即刻板起塊面同佢講，如果唔聽，我就整個惡樣，哪怕係打手板都唔會，呢個係我底線，唔想畀佢以為教人就係去打人，我只係清晰畀佢知道應該同唔應該，唔會縱佢。」

基仔之前忙湊B，已2年沒有公開受訪，今次為撐英皇旗艦戲院進駐銅鑼灣時代廣場才露面，他笑說：「啱啱影相唔知點咁，望鏡頭笑都硬硬哋，好耐冇訪問傾偈，平時都係同個仔講BB話。」置身戲院內，他勾起昔日做帶位員的回憶。18歲入訓練班前，他曾在沙田一間戲院工作，笑說：「嗰時冇乜錢，諗住做帶位可以順便睇戲，點知原來好忙，要喺門口搣飛、分飛，又要巡視有冇人偷拍或吸煙，仲要整爆谷。初頭為咗睇戲而做，但真係唔好咁天真，睇戲就買飛入場！」

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