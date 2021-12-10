鎖健健康產品　全年最低價登場

【特約報道】係時候對自己好啲，去工展會買番啲保健產品，首選當然係美國鎖健。品牌的產品以功效性草本植物為原料，按照對提取的最終產品用途需要，經過物理化學萃取分離過程，定向獲取植物有效成分，同時不改變有效成分的結構，所以效果遠高於普通磨粉產品。於明天起舉行，並期待已久一年一度的工展會感謝月大優惠又到啦，由即日至2022年1月8日，鎖健所有產品以全年最低價登場，此價格一年只做一次，工展會與全線專門店同價！

骨健康 感謝價HK$268

能修補關節同時具又消炎止痛之效，不含西藥；見效快效果強。

血管通 感謝價HK$398

適合支架手術前後通血管，零風險暢通血管，兼能溶解鈣化血塊，徹底疏通血管，平衡三高、頭痛頭暈、手腳麻痹。

靈芝丹 感謝價HK$738

可快速補血、活血、淨血，極速提昇人體免疫力。

專家蟲草 感謝價HK$206

改善頑固咳喘、嚴重呼吸系統問題、嚴重鼻敏、咽喉問題等，見效快、效果強。

前列康 感謝價HK$238

能快速疏通前列，消除阻塞通道的垃圾。

消脂速 感謝價HK$238

暢通所有排毒管道，調動深層脂肪參與新陳代謝，科學減膀不反彈。

血漿免疫丹 感謝價HK$1,198

提升血漿質量以提升免疫力，補血消炎殺菌抗病毒。

陽光雲芝 感謝價HK$398

消炎解毒瀉內熱，中和電化療熱毒、急慢性炎癥熱癥，同時抑制異細胞生長，紓緩電化療的副作用。

雲芝丹 感謝價HK$498

針對多部位腫脹，炎症等效果尤其顯著。

現時選購6盒送1盒、10盒送2盒、20盒送5盒、50盒送13盒、100盒送28盒；加送與贈品貨同等數量盒數嘅日式四折舒適⼝罩（每盒10個裝，先到先得，送完即⽌，如有任何爭議，最後解釋權屬鎖健公司）。再加送同等數量次數的8項血液（每張價值HK$128）及骨質測試券（每張價值HK$68）。

工展會攤位編號：美容保健區4C41-43

全線店鋪：

港島區

銅鑼灣專門店 ：銅鑼灣波斯富街98號地下B舖（利舞臺對面） 電話：2728 9995

北角專門店 ：北角和富中心G29A舖 電話：2338 9600

柴灣專門店 ：柴灣新翠商場３樓347A號舖 電話：2336 9000

鰂魚涌專櫃 ：鰂魚涌康怡廣場２樓E號專櫃（AEON門口） 電話：2605 5855

九龍區

尖沙咀專門店 ：尖沙咀栢麗購物大道G62號地舖 電話：2790 0311

旺角專門店 ：旺角山東街與砵蘭街交界（觀奇洋服旁） 電話：2819 0888

深水埗專櫃 ：深水埗西九龍中心1樓（升降機旁） 電話：2811 0088

黃大仙專門店 ：黃大仙中心北館LG層LG03號舖 電話：2873 0313

九龍城專門店 ：九龍城廣場UGK05專櫃 電話：2811 2000

淘大專門店 ：淘大商場1期G44號舖（1月即將開業,12月6-19日淘大有臨時展銷攤位） 電話：6078 2594

土瓜灣專櫃 ：土瓜灣翔龍灣廣場地下大堂A號位 電話：2790 0322

新界區

將軍澳專門店 ：將軍澳東港城商場2樓251號舖 電話：2623 3166

寶琳專櫃 ：寶琳新都城中心一期地下大堂 電話：2623 3126

上水專門店 ：上水彩園邨彩園商場3樓19B號舖 電話：2601 0283

上水專櫃 ：上水廣場4樓6號專櫃（屈臣氏門口正對） 電話：2838 8182

大埔專門店 ：大埔太和廣場2樓228B號舖（與豐澤同邊） 電話：2668 3396

荃灣專櫃 ：荃灣悅來坊（熊貓商城）負一層 電話： 9286 2711

葵涌專門店 ：新葵興廣場一樓（馬會對面,葵興港鐵站旁） 電話：2323 3009

青衣專門店 ：青衣長發廣場2樓240舖 電話：2668 9722

屯門專門店 ：屯門市中心錦薈坊330號舖 電話：2636 6636

屯門專櫃 ：屯門時代廣場一樓 電話：2811 2521

元朗專門店 ：元朗大棠路48號安福大廈地下1號A舖 電話：2808 0633

天水圍專門店 ：天水圍天澤邨天澤商場2樓226號舖 電話：2605 5700