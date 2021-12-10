羅浩銘離開TVB為求跨出舒適圈：返嚟實有劇搵我

早前Anson Lo主演電影《假冒女團》擔任武指的羅浩銘（Ken），在TVB默默耕耘10年，之前更獲頒長期服務獎，多年來都會為慈善大騷《歡樂滿東華》出力的他，今年更被委以重任，將負責其中一項重頭表演，一支公玩齊爆破、飛車兼火燒，日前，他綵排「火燒」環節，在腳上點火然後踢板，踢完之後要靠自己的腳風「撲熄」火，見到都覺得牙煙！Ken亦直言今次練習時間不多，所以好考功夫，他謂：「因為之前一直忙拍電影《裡應外合》同劇集《隱形戰隊》，所以呢次表演都好靠基本功。（今次係咪好有難度？）今次嘅難處係因為喺室內，好難得先可以說服到畀我喺室內做呢啲危險動作，控制時間每一秒都要好準，計算其他人的配合，任何一方搞錯也很危險，特別有咁多現場觀眾。」

效力TVB足足10年，估不到今次亦是Ken最後一次為東華表演和做動作設計，因他已決定離開TVB！Ken謂：「真係好唔捨得！（離開原因？）主要係因為喺TVB太安然，我冇嘢做就返TVB，一返實會有好多劇搵我，但係角色變化唔大，一般都是紀律部隊或者拳手、流氓，2021年係一個轉捩點，多咗好多人搵我演唔同嘅角色，亦多咗好多人請我擔任動作設計，所以決定放手一搏離開Comfort zone，說實話真係好唔捨得，過去10年喺呢度識咗好多台前幕後嘅朋友，有好多回憶，我亦學咗好多嘢，不過，離開係為走更遠嘅路，逼自己冒險一下。」