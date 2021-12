繼今年多部漫威電影包括《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和《永恆族》(Eternals)等先後被中國封殺之後,即將於下周全球上映的超英大片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)亦有機會於內地不能上映!美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)周一(6日)宣布外交抵制來年北京冬奧,中國外交部即回應表示會作出堅決反制。昨日內地網上就即傳出內地將會暫停荷里活電影上映作為首波反制措施。

有內地網民前日留言指《蜘蛛俠》原定在周二(7日)早上10時公布影片上映檔期,但因應美國宣布抵制冬奧後即取消公布。而網上流傳除了《蜘》之外,將於原定下年14日於內地上映的另一美國大片《22世紀殺人網絡:復活次元》(The Matrix Resurrections)等荷里活電影亦會受牽連。