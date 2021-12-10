新款口罩　行山可愛環保群組都關注到

疫情持續至今，口罩除了是防護的工具，更成為我們服飾的一部分，大家都發揮小宇宙，於不同場合、衣着配襯不同款式的口罩，所以口罩依然有新款推出，仲非常應節添！

【登山族之選】

平日戴口罩戴得耐，難免有侷促感覺，更何況是做運動時，更是分分鐘想「斷氣」，尢其是踏入登山的季節，行到高處好似「缺氧」，這時候就需要更透氣的口罩，本地口罩品牌Stand Out首次推出「Stand Out登山耳繩．山系口罩」，以花紋耳帶配襯大地色系布料，打造出型格又具功能性的時尚單品。材質特別選用高透氣度的布料組合，以ES親膚纖維布料作為內層，質地光滑、不易起毛粒。而花紋耳帶則以雙色棉線編織而成，外形仿似登山繩索卻充滿彈性，物料更符合國際標準STANDARD 100 by OEKO-TEX產品級別I級（嬰幼兒產品），安全無害。加上可調節鼻樑鐵線，切合面部輪廓，有效阻止細菌乘虛而入。系列推出了多款顏色，並以香港著名遠足景點命名，包括大東山芒草、大棠紅葉、沙螺洞螢火蟲、塔門疊石群、蒲台島蔚藍海景，以及紅石門赤紅岩石，陪伴大家走過高山低谷。

網址：www.stand-outhk.com

【卡通迷之選】

說到新款口罩，點少得人氣卡通？本地口罩品牌H-PLUS再度聯乘三大卡通《Pokémon》、《櫻桃小丸子》及《LINE FRIENDS》推出一系列主題口罩，直攻粉絲的銀包。Pokémon Plaid Collection 禮盒裝，包括四款不同顏色的「Pokémon Plaid Collection特別版高防口罩」及精美禮盒，Pikachu以四個可愛造型搭配型格花呢格紋，更設有中童款。禮盒設計成四層高抽拉式櫃桶盒，可以重複使用。《櫻桃小丸子》限定12星座造型口罩連精美磁石硬盒套裝，口罩共有三種星空色，配合以星座書為設計靈感的磁石盒，夢幻又可愛。最後是以以聖誕為主題的BROWN & FRIENDS BROWN’S HOUSE Special Edition高防口罩，4款不同造型，充滿節日氣氛。所有口罩已兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE > 99%超高防規格，採用PET不織布，親膚而不悶熱。

【環保族之選】

廢棄口罩的處理問題，一向引起不少環保人士的關注，海港城聯乘本地綠色品牌reMatter，於即日至2022年2月28日、海港城港威商場開設期間限定店，推出全港首個「生物可降解」（Biodegradable）醫用3層口罩，，以生物可降解物料製成口罩及包裝物料，經實驗證明其口罩於90天內已能分解超過15%，口罩大約可在5年後完全分解。外盒則用上竹纖維紙，盒角特別附有型格手挽帶，即買即攜，省卻紙袋。口罩提供簡約白及天然綠兩種顏色，並設有專利弧形鼻位虛線設計，確保大家戴口罩時能正確對準位置，得到全面的保護。