【劇透慎入】《色慾都市》延續篇首集已有重要角色死

HBO 90年代神劇《色慾都市》（Sex in the City）延續篇《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That... ）首兩集昨日已經於串流平台HBO Go上線。首集已有重要角色死亡，令一眾fans大感意外！

延續篇除了有《色》3位主角莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）、姬絲汀戴維絲（Kristin Davis）、仙菲亞尼克遜（Cynthina Nixon）回歸之外，飾演莎拉角色Carrie的老公「大人物」的基斯羅夫（Chris Noth）亦有於出現。不過首集結尾在家 中玩健身單車時突然心臟病發猝死！而Carrie返家後發現老公已奄奄一息，並在她的懷中離世。第2集亦有講Carrie和兩位好友出席老公的喪禮。

首集除了安排「大人物」死去之外，開場亦有交代延續篇中被飛的「Samantha」甘嘉拉圖（Kim Cattrall）因何冇影。姬絲汀飾演的Charlotte表示︰「她已離開我哋。」「Miranda」仙菲亞即解釋︰「唔係呀，佢冇死！」之後Miranda解釋Samantha是到了倫敦工作。之後Carrie跟Miranda散步時又再提及Samantha，Carrie指與Samantha已絕交。似是回應現實中莎拉與甘不和一事。