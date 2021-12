藝人戴祖儀憑一雙長腿同活潑搞笑嘅性格大受網民歡迎,日前佢又喺社交平台分享趣事,向大家完美示範乜嘢叫真正「紅到落腳板底」!事緣佢有日番studio,赤腳踩到塊木板,點知原來木板上面有粒大頭釘,冇為意嘅佢竟然一嘢就踩咗落去,搞到腳板底即刻流血,認真慘慘豬!佢發文寫:「用生命話畀你知,乜嘢叫做紅到落腳板底……」仲慘爆咁問:「Can you see the 窿 on my 腳板底?到底係邊個放粒釘喺地下!」一眾網友紛紛留言戥佢慘,又提佢記得着鞋!