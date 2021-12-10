【特約報道】家裏的浴缸、馬桶或廚房堵塞，需要清走積在水渠內的廚餘、頭髮，才能順滑地暢通渠道。身體亦一樣，身體裏的毒素經常會堵塞在身體的三個窩位，必需要定期揉按三窩，排走積毒，氣血循環才能暢通無阻。

「三窩」分別指腋窩、肘窩以及膝窩，這三個窩是經絡密集的部位，就像身體的排毒渠口。由於三窩我們平時較少觸及按摩，所以容易導致氣血瘀滯、毒素積聚，造成身體負擔而引發疾病。要排除身體毒素，先要從清理三窩渠口着手。

揉腋窩除心火。心經，由心到手，起始自極泉穴，腋窩正中凹陷處正是。「極」為頂點、最高之意；「泉」則是心中氣血的主體，象徵氣血由此如水般湧出，「極泉」就是指最高處的源泉。極泉穴與心相連，集結很多與心臟相連的神經和血管，主掌氣血循行。揉按極泉穴時，如感覺到手臂甚至手指發麻，證明心經暢通，心血管功能正常；若揉按時只痛而不麻，反映有氣血瘀滯。中醫學說：「不通則痛」，若心經和極泉穴氣血阻塞，會導致心火旺、心緒不寧、肩頸背痛、手臂麻痹、乳腺疼痛；若長時間養分無法去到應該去的部位，更會令胸部縮水變形。

拍肘窩去心肺毒素。肘窩內側是心經，外側是肺經。肺是氣體交換的地方，主一身之氣。肺吸入自然界的「清氣」，並往下輸送，與其他氣結合而成「宗氣」。呼氣時，肺則排出體內的濁氣。若肺功能不佳，氣血運行紊亂就生病，例如咳嗽痰多、咽喉腫痛、胸悶氣急等。拍打肘窩可排心、肺的火和毒素，有效清肺強肺、調理中氣不足、強化肺呼吸系統、紓緩喉嚨不適。

按膝窩祛濕排熱。膝窩的中間是委中穴，是人體足太陽膀胱經上的重要穴道，也是淋巴結，容易堆積代謝廢物而造成雙腿浮腫。中醫有「腰背委中求」之說，腰背痛症按壓此穴亦有助減痛紓緩。

每晚洗澡後，我會自行揉按和拍打三窩，拍打按摩能紓緩皮表，起到調節氣血、散瘀祛毒等效果；揉法輕柔緩和，能促進血液循環、調理整體經絡。如按下去會痛會硬，那就是堵塞的位置，需用指腹按揉，進行紓緩疏通。皮膚白皙的女士，拍打揉按之後皮膚可能呈青紫，是毒素反應物，我稱之為「黑珍珠」，這是正常的，大約七至十天就會消散。只要毒素排出體外，不適症狀也就隨之消失。如三窩堵塞得嚴重，或本身脂肪層較厚，難以單憑人手疏通，我建議請有經驗的經絡按摩師，或是透過高科技儀器療程，幫你疏通這些部位。

「萬病之源源於血，百病之由由於氣 。經絡通百病消，血液清，顏如玉。」刺激三窩，多拍多揉多按摩，疏泄堵塞住的廢物、暢通氣血，自然睡得特別好，煥然一新。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。