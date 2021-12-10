同細8歲小提琴家玩完　張雨綺疑速食24歲新仔

現年34歲、曾是周星馳愛將的內地女星張雨綺，去年憑內地真人騷《乘風破浪的姐姐》再翻紅，就連感情都一樣再有新轉機，今年7月公開認戀細8歲的「95後」內地小提琴家李柄熹，直至9月更以情侶檔姿態拍戀愛真人騷《女兒們的戀愛4》，奉旨放閃兼吸金外，更爆出張雨綺開娛樂公司，出錢又出力捧男友，推他做古裝劇《大局為重》做男一，令不少網民不禁大呼：「姨姨我不想努力了！」怎料認愛不足一年，「張姨姨」這份熱情不再！

有內地狗仔隊近日爆料，拍得張雨綺在上月底（11月）和一名男子現身內地一間婚紗店，離開時男方搭着女方膊頭，而女方更順勢攬着對方的腰，好sweet呀！張雨綺經過兩次失敗婚姻後，曾自嘲「看男人眼光不行」，可能有感同齡或年紀大的靠不住，開始對「弟弟」特別鍾情，今次「秘嗒」的男子有傳是現年24歲、原名為呂勇卓的內地藝人張墨懷，他和張雨綺去年年底合拍內地新劇《誤入浮華》，兩人年紀相差10年。

張雨綺被指另嗒小鮮肉，究竟是派綠帽，還是已跟李柄熹分手，又或者是否《誤》劇的宣傳，至今她和李柄熹都冇回應，而李柄熹最近一次社交網更新已是上周日（5日），上載自拍照及和恩師的合照，隻字未有提張雨綺，不少網友留言問他：「你被綠了？還是分手了？」、「張雨綺不要你？」等，以往愛回覆網民提問的他，保持緘默。至於張雨綺的社交網，暫時未有刪除今年7月底認愛的博文。網民們紛紛笑指張雨綺「愈吃愈年輕」，更成為「內地版蕭亞軒」，因台灣女星蕭亞軒是馳名的「鮮肉收割機」，過往20年來交往的十多位男友包括柯震東、王陽明及黃皓等全部年紀比她少。