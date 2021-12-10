2022代表色出爐　即學「長春花藍」穿搭技巧

自2000年開始，每一年的年底以及時裝周，Pantone都會綜合社會趨勢以及色彩專家的意見，選出來年的代表色，這些色彩會同時影響整個世界的潮流趨勢。而剛剛發布的2022年度代表色17-3938「Very Peri長春花藍」，就擁有「最快樂且溫暖的色調」的美譽，因為它同時擁有給人寧靜和安定感的藍色基調，同時又加入象徵活力和刺激的洋紅色。因此色彩專家希望透過這個象徵未來的色調，鼓勵大家即使在疫情及萬變莫測的生活中，仍大膽迎接各種可能性、持續抱持着一顆好奇心與想像力，創造出屬於自己的精彩。

由此可預見2022年時尚圈，將會出現很多帶有「長春花藍」色澤的設計和穿搭，就連官方也釋出了3種不同的配色搭配。其實不用等到明年，已經有很多時尚潮人與明星已經早早地將長春花藍穿上身。看似很難搭配的飽和色調，原來只要選對穿搭方式就能變得非常時尚！

1.「Very Peri」上衣

首先，可以選擇作爲上衣顏色，然後襯以淨色內搭、手袋或鞋履。韓式穿搭代表有IU和JOY，前者示範了針織衫加純白色內搭，而後者就以一件寬大毛毛外套搭配水洗藍短褲和黑色長靴。法式風情代表則有Jeanne Damas，其身上的藍色針織外套綴有小碎花細節，浪漫中散發時尚感。

2.One-piece青春無敵

此色調還適用於One-piece設計，尤其是裙上帶有少少花紋或格子細節的，感覺更加倍青春活潑。

3.長春花藍運動服超可愛

另外，將「長春花藍」注入運動服設計，更可帶出活潑靈動的一面。早前IU在演唱會上便穿上此色調的運動服跑跑跳跳，超級可愛。簡單來說，此色調不難駕馭，可襯性相當高，大家何不在新一年換上「Very Peri」造型，展現不一樣的潮流感？