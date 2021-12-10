望做香港歌手第一人　陳凱詠為練Voguing玩到腳彎

環球寵兒陳凱詠（Jace）今年大豐收，先後推出多首新歌搶點擊，年中舉行音樂會「試水溫」，眨眼年尾更成功「添食」開首個售票演唱會，人生願望清單逐項KO！她趕於明日（11日）假九展Star Hall開騷前夕再推新歌《收聲多謝》，以強勁節拍加上超高難道舞步衝擊「二品官」（Fans暱稱）聽覺兼視覺！新歌歌名有命令式感覺，亦令她笑說睇見到嚇親︰「收到份詞係為之一振，錄嘅時候更加覺得好串，但填詞人同監製都話就係要呢個態度！再投入去錄就覺得好發洩，一改以往我啲貼地嘅歌路。」問到向來深受小朋友Fans愛戴的她，會否擔心成反面教材？她笑說不怕，因為歌意是正面︰「講緊周圍有咁多流言蜚語，無論人哋講咩，最重要係忠於自己、清楚自己路向。」

Jace坦言初出道已受四方八面「攻擊」，直接被彈至體無完膚：「你唔啱唱歌㗎啦！唱歌難聽！你做唔到啦，呢行好難！」幸好她夠硬淨及樂觀，未有被影響︰「如果當初我聽晒嘅話，我諗唔會行緊我依家想行嘅路，好多謝你哋畀好多意見我。（到依家都仲聽到批評？）有，話我唔知唱緊咩、把聲好嘈、個樣又串，對我嚟講呢啲冇乜建設性嘅說話，真係會自動Mute咗佢，反而提醒我點樣去繼續做好自己。」

凡事求多變的她，新歌延續「玩殘自己系列」，挑戰新舞種Voguing，跟一班由細玩到大的Dancers朋友合作，她自爆練舞練到被物理治療師「投訴」︰「問我隻腳點解彎咗入去咁，哈哈！呢種舞睇落好似靚靚、好簡單，但睇MV係見我哋瘋狂碌地、隻腳又要係咁踢嚟踢去，但個樣又要好冷靜、高傲。（有冇跳到甩骹？）咁又冇，老師話我啲筋夠鬆有潛質，希望成為香港第一個女歌手精於呢個舞藝。」