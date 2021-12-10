除夕大餐I：全港多國美饌迎2022

2021年即將過去，多間餐廳推出豐富的除夕套餐，菜式種類包羅萬有，讓客人邊吃邊送舊迎新。無論是和情侶慶祝，又或是朋友、家人聚會，都可以從中找到合心水的美食，吃完後再直落開個迎新年派對，熱熱鬧鬧迎新一年。

港島區

矜貴之選

若然除夕有特別的紀念活動，吃得矜貴一點也值得。金鐘港島香格里拉大酒店米芝蓮一星珀翠餐廳推出八道菜晚餐，前菜有澳洲紅鱒魚、日本馬鈴薯法國鴨肝及西班牙紅蝦等，主菜有法國龍蝦配意大利雲吞及松露、美國牛肉配牛骨髓及椰菜花，甜品有巴伐利亞蛋糕配法國檸檬及魚子醬配法國黑松露蛋糕等，讓客人享受奢華精緻的除夕美食。

法日料理

日本菜和法國菜各有優惠，兩者混合成的法日料理，精緻美味。中環的米芝蓮一星法日餐廳ZEST by Konishi 推出限定供應的節日餐單，前菜有鮮甜的毛蟹茄子凍卷配北海道海膽及 魚子、柚子喜之次、法式小松菜龍蝦清湯和蝦夷鮑魚蘆筍，主菜有用野鴨和鴿子做成的法式香烤野鴨野鴿派或平原雞荷葉鵝肝飯選擇，甜品栗子豆奶奶凍，素食人士都可品嘗。

西班牙風味

西班牙的加泰羅尼亞，不單是旅遊的熱門勝地，當地還有不少美食。中環的西班牙餐廳La Rambla推出8道菜除夕晚餐，當中包括48個月橡飼散養伊比利亞火腿、自家製冬甩配麵豉蛋黃醬及乾魚子醬、自家製長通粉、波士頓龍蝦海鮮西班牙飯、鱘魚魚子醬以及金箔朱古力慕絲等菜式，讓客人感受到西班牙加泰羅尼亞風格的美食。

九龍及新界區

意式盛宴

除夕當晚，相信尖沙咀海旁人來人往很熱鬧，唔想同人迫，可選擇在附近餐廳用餐，意大利餐廳Paper Moon推出四道菜的意式除夕盛宴，前菜有波士頓龍蝦伴白蘆筍、魚子醬及青口泡沫或煙熏鴨胸伴野菌沙律及提子汁，之後是濃郁的風乾豬頰肉芝士雙管麵，主菜可選香煎意大利鱸魚伴雅枝竹蓉、番茄汁及墨角蘭或澳洲M7和牛伴菠菜蓉及羊肚菌，最後以甜品開心果焦糖布甸伴朱古力榛子雪糕及意式聖誕麵包作結，套餐還每括香檳乙杯，4位以上可享用香檳乙支。於12月15日前預訂並付訂金的話，可享約82折早鳥優惠。

北歐風味

北歐國家過除夕，會有熱鬧派對、放煙花等不同活動，當中更少不少各式美食。尖沙咀帝樂文娜公館的著名北歐餐廳FINDS推出六道菜除夕夜套餐，前菜有開心果鴨肉醬、自家製芬蘭蕎麥煎餅、香烤甜栗子湯，再來一杯蜜瓜薄荷薑汁特飲，醒神開胃。主菜3選1，有皇家乳鴿胸伴香煎鴨肝、自家製煙熏藍眼鱈魚柳或香烤澳洲M5和牛西冷，甜品有桂花椰撻。於12月15日前預訂，會有85折優惠。

中西合璧

想和長輩齊齊過新一年，中菜似乎是個不錯的選擇，尖沙咀位於高層的南海一號於除夕推出8道菜菜單，為了迎合各人口味，餐單的菜式中西合璧，當中包括挪威煙三文魚、青芥末螺花、一口鵝肝、海皇沙鍋翅、鹿兒島和牛拼北海道帶子、，鮮蟹肉蒸滑蛋、龍蝦湯蝦球燴米形粉等，邊吃邊欣賞維港景致，胃口都好啲。

遠離煩囂