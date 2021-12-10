BMW iX xDrive40　電動SAV十大驚喜

新抵港iX是寶馬(BMW)繼i3之後，第2款在港推出的電動車，更是旗下首款旗艦級純電SAV(Sport Activity Vechicle)。搭載新世代eDrive動力及電動四輪驅動系統的全新iX，作為SAV先驅，由車架到車型設計，以至車上各項科技及豪華配置，每個細節都帶着突破傳統的驚喜。

全新iX在採用100%可再生能源的德國Dingolfing廠房生產，車上採用了不少新設計點子及新科技元素，可謂處處有驚喜。以下為大家羅列10大必睇驚喜位：

率先輸港的有iX xDrive40（標準續航版）及iX xDrive50（長續航性能版）兩版本。拍攝車屬前者，搭載71kWh電池及前後軸電馬達，最大馬力和扭力分別為326hp和630Nm，0~100km/h加速6.1秒完成，最大續航力425km（WLTP）。車載智能動能回收系統，並可透過中央屏幕選擇強、中、弱及主動式四種動能回收程度。系統能於駕駛者放鬆「電」門時，因應情況調節減速力量，在回收動能同時兼顧行車舒適性。

規格表

車型：4門5座位電動SAV

電池：71kWh高壓鋰電池組

最大馬力：326hp

最大扭力：630Nm

傳動：單速自動波

驅動：前及後軸馬達、四輪驅動

0~100km/h：6.1秒

最高續航力：425km（WLTP）

車身體積：4,953×1,967×1,695mm