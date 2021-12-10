香港郵政發行「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」特別郵票

【特約報道】香港郵政於十二月九日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並在各郵政局發售；網上購物坊「郵購網」（ shopthrupost.hongkongpost.hk ）同時有售。

今年的東京2020殘疾人奧運會（殘奧會）是香港自一九七二年來第十三次派出代表團參加。今屆中國香港代表團派出共24名運動員參加多個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，當中半數運動員更是首度出戰殘奧會。中國香港代表團全力以赴，在比賽中展示無比堅毅和拚搏精神，最終勇奪兩面銀牌及三面銅牌，成績令人鼓舞，全港市民引以為傲。

為慶祝中國香港代表團的卓越成績，郵票小型張上嵌有一套三枚的郵票，分別展示了羽毛球、硬地滾球及乒乓球三個項目，並印上所有得獎健兒的肖像，別具意義。

香港郵政亦藉此機會訪問了各得獎健兒，並把影片上載到香港郵政YouTube頻道、「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook及Instagram專頁，歡迎市民瀏覽，一同分享他們的喜悅。

有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。