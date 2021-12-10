全新周末早午餐　素VS葷

又到周末，想趁機同三五知己或另一半瞓到自然醒才開餐，Brunch絕對係一個好選擇，想食得Chill、歎住食？今日介紹兩個新推出嘅早午餐，一個係素食餐廳供應嘅香檳Brunch、一個係全新Set Brunch，選擇多多，慢慢歎個夠！

素食香檳Brunch

中環人氣素食餐廳酒吧Veda早前進行翻新，今個月以全新面貌登場，廚師團隊以精湛廚藝炮製出散發食材原始味道嘅佳餚，新設烘焙甜點區，供應多款Alive Food精製烘焙食品和糕點，主打本地生產、不含防腐劑和添加劑嘅手工發酵食品。而全新推出嘅周末限定香檳早午餐，大家可以2小時無限暢飲巴黎之花香檳、精選紅白葡萄酒、啤酒和早午餐專屬雞尾酒之餘，還有6道共享佳餚、甜品拼盤及無限量任食印度米漿煎餅（Dosas）。Dosas為天然純素和無麩質嘅印度傳統早餐或午餐食品，餐廳更特別於經典口味入味釀入餡料，打造獨有嶄新餐飲體驗，香脆可口煎餅更可自選搭配4款餡料呢！

法式小酒館風味

早前於將軍澳開業嘅法式薄餅小酒館ANNE，一室布置清新富時代感，深木家具、銅金燈具、白磚牆、藍白相間色調等交織出輕鬆悠閒氛圍。餐廳最近推出全新3道菜早午餐，有餐湯或沙律及甜品，以及自選主菜，當中有不少餐廳招牌薄餅（Classic Crepes）選擇，包括用上炒蛋、黑松露、火腿及埃文達芝士炮製嘅Truffle；用熟火腿、埃文達芝士及太陽蛋製作嘅The Complete等；另有用菠菜苗、煙三文魚、刁草忌廉等炮製嘅Norwegian特色薄餅（Signature Crepes）。喜歡肉食嘅也有牛扒薯條、油封鴨供選擇。