愛上我的衰神︱胡鴻鈞帶小花陳嘉慧譜人鬼戀

由藝人胡鴻鈞及無綫小花陳嘉慧（Erica）合作的新劇《愛上我的衰神》將於本月27日緊接《拳王》正式首播，此劇的監製是曾監製《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作的方駿釗，繼續貫徹其獨特風格，以不平凡包裝，帶出既感人又貼地的小故事感動觀眾。

《愛上我的衰神》故事設定新鮮，劇中主要場景分別是第一維度及第二維度，故事中的角色離世前全數於第一維度生活，離世後每人會獲發一張螢光卡，並在死亡使者帶領下乘搭「維度電梯」，由生前「所作所為」決定死後踏足維度，完美完成人生旅程的可直接通往第九維度，仍需努力的亡魂則要由第二維度開始修煉，學有所成後方能升呢，感覺就像打機一樣。看似偉大的故事背景，引爆點卻源於監製一個小小謎思：「有冇諗過點解成日唔見嘢？」方駿釗認為人之所以成日「唔見嘢」，可能是暗中被整蠱而不自知，因為這個想法，他創作了劇中「衰神」角色！

生活於第二維度的「衰神」，會以派「厄運」及「好運」方式「管治」人類，女主角Erica飾演潘小渝便是其中一名衰神，而她要「整治」的就是飾演陳北河的胡鴻鈞！近期致力力捧有潛力新人的無綫，這次找來現年25歲的Erica擔任女一，並夥拍近期成劇集搶手貨的胡鴻鈞共譜「跨越維度的人鬼戀」！12歲隨母親移居日本的Erica，操得一口流利日語，藝訓班出身的她雖然演藝年齡只有四年，卻先後憑台慶劇《解決師》的「陳佩慧」及《迷網》的「牛嘉碧」成功入屋，而她亦曾主持過《Think Big天地》及《醫醫，我不想再病了》綜藝節目；加上樣子甜美可愛，絕對是力捧上位小花之一。

據知監製並不是一開始便鎖定Erica做女一，全因Erica夠乖才突圍而出，方駿釗說：「我一直對Erica有好印象，因為之前同佢合作《福爾摩師奶》，當時佢仲係訓練班。我記得嗰日天氣好熱，好多嚟客串嘅訓練班同學都搵位避太陽，但唯獨得佢企正烈日之下等候安排工作，而且全程零怨言。」方駿釗又指為了增加Erica仙氣度，專誠為其度身設計多個可愛造型：「我哋專登叫佢試吓紮馬尾，出嚟效果真係幾入屋同活潑。佢都好努力，拍之前專誠上堂學戲，加上我哋花咗好多時間同佢研究劇本同角色，出嚟效果都可以嘅。」

劇中另一亮點是有年僅20歲、曾因於《她她她的少女時代》備受關注的區明妙（Stephanie），她的社交網粉絲人數逾5萬，新人來說成績不俗。樣子同樣可愛的Stephanie，在劇中飾演生存於第一維度的學生妹，看似普通的身份，卻有著極不平凡的經歷，不但自小父母雙亡，更因孤苦無依而長年在學校備受欺凌，絕對是演技考牌之作！