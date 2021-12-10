本日日本：《鬼滅之刃》折斷日輪刀　1：1立體化登場

動漫《鬼滅之刃》爆紅，幾乎天天都有各式各樣的相關產品登場，近期最夠睇頭的，要數於PREMIUM BANDAI網站內「魂Web商店」登場的「PROPLICA 折斷日輪刀」，將《鬼》一大人氣角色煉獄杏壽郎的折斷日輪刀，以1：1的比例製成立體化商品。刀身全長約310mm，無論手工及質感均屬高水準之作，除了適合作Cosplay或展示用途外，刀身亦配了甚多對白、音效及BGM，對白分為「鬼殺模式」及「將心燃燒吧模式」，前者有杏壽郎和猗窩座激鬥的名台詞，後者則有杏壽郎跟炭治郎和母親對話的對白。音效方面可發出「炎之呼吸」和斬擊聲響，而BGM則收錄了電視動畫版《鬼滅之刃》無限列車編的主題曲《明け星 -TV ver.- 》，你還可一邊播放BGM、同時播出不同的音效和對白。隨刀附送專用的展示台座及說明書。售8,800日圓（約HK$607），即日起可於PREMIUM BANDAI網站內預訂，預定於2022年6月發貨。