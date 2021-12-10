營造末日浪漫！布志綸嚴肅報隕石警報

歌手布志綸（Alan）推出最新派台作品《想再和你看煙花》，換上EDM Programme（電子音樂程式），他說：「我依舊以日常創作模式，以簡單Chord Progression寫好旋律，但如果又再次以結他編樂會好悶，所以就同監製Edward Chan同舒文研究，嘗試以EDM嘅曲風製作。」而負責編曲的Jhen F又把曲風變成充滿80年代日系感覺。與首度合作的詞人王樂儀溝通後，歌曲主題定為「珍惜」，煙花雖然燦爛，但跟最愛的人一同觀看，就是Alan與王樂儀想在這歌中營造的末日浪漫，貼近年尾推出，亦配合倒數，故MV亦順利成章以迎接末日時萌芽的愛情作為故事主軸，並由新進演員張毓軒及鄧濤主演。

MV以日本為背景，講述男女主角在忘年會上相遇，因為沉悶而雙雙離開會場，此時電視播出隕石警報，但眾人卻沒有留意。離場的男女主角在的士上交談，忽然發現大家同屬一個神秘研究學會成員，有共同喜好的二人一見如故愈傾愈投契，但新年伊始，隕石也伴隨煙花在天空綻放，男女主角乘的的士因為隕石報銷，故他們徒步走到山頂，手牽手見證地球上最後的一場煙花。

化身新聞報道員

今次Alan在MV中雖然不是主演，但亦有參與其中一角，就是新聞報道員，他嚴肅報道隕石警報的模樣，導演都大讚他表現出報道員專業與認真的一面。而MV以日本為背景，製作團隊一絲不苟搜尋拍攝場地，以及製作道具的士，像真度就連Alan看後都不禁笑言：「好似真係去咗日本取景一樣，相信睇住呢首歌MV，大家會以為睇緊日劇，甚至更加掛住日本！」而他現時亦忙於準備在月內舉行的首個個人音樂會。