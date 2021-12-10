CSL追加MIRROR卡　動態AR玩到銅鑼灣

男團MIRROR有幾紅唔使多講，早前夥拍csl.合作企劃《Experience the World Differently》搞到Fans又愛又恨，愛嘅係又有鏡仔精品儲，恨嘅係珍藏卡好難儲齊一套！正當鏡粉仲忙緊同朋友換卡，企劃第二彈又來了，今次不但再推全新18款珍藏卡，仲有巨型AR戶外廣告牌同Pop-Up Gallery配合宣傳，呢個冬日鏡粉注定好唔得閒！

先睇企劃第二彈最吸睛的AR廣告牌，佢坐落係銅鑼灣SOGO斜對面，途人舉頭就望到MIRROR 12子的巨型廣告，而且內裏注入了動態元素，只須下載《csl. 5G Lens》程式及登記成為用戶，進入MIRROR專區並透過手機鏡頭掃描廣告牌上圖像，MIRROR成員便會從靜態圖像變成動態影片，例如拍攝當天就有各人的靚仔大特寫及雪花特效。CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理Bruce Lam對此謂：「AR廣告牌的好處是可隨時隨意加入不同動態元素，豐富訊息量，突破靜態廣告的傳統框框。」Bruce補充聖誕及新年更有新元素，大家拭目以待！

講番鏡粉最關心的鏡仔卡，舊有18張已經停止派發，取以代之是全新18張，包括充滿冬日氣氛的12款「黑卡」及第二批6款AR卡，同樣上台就可隨機抽到。另外，即日起至2022年1月15日期間，現有csl.客戶只需透過csl App成功推薦朋友登記並啟用指定服務計劃，可獲全港首款csl. x MIRROR 12子AR限量海報乙張。

精品以外，C記也為鏡粉們準備了打卡點，即日至2022年1月7日（早上11時至晚上9時）假時代廣場6樓616號舖設立《csl. 5G x MIRROR 冬日Pop-Up Gallery》，場內以聖誕裝飾映襯多張MIRROR成員的巨型海報及一系列限量珍藏品，更特設珍藏卡交換區，好等鏡粉們在此換卡，儲齊36張不再是夢！