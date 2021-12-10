袁偉豪做老襯一周年發表宣言：人生第一桶金就係娶咗張寶兒！

藝人張寶兒（Bowie）去年11月下嫁男友袁偉豪（Ben），為了慶祝結婚一周年，兩公婆到了酒店Staycation慶祝。Bowie拍片並上載到其社交平台分享，片中她坦言老公經常通宵拍劇甚難約期慶祝，幸好最後排除萬難成事。

2人到酒店後入房影住張雙人床，表示：「呢個就係我哋周年紀念嘅主菜喇，大家明啦！」一切盡在不言中。Ben大談結婚一年的感覺，認為婚後生活相當舒適，表示：「當二合為一嘅時候，我覺得份工真係分得非常之好，依家嘅我係舒服過拍拖嗰陣。（點解？）一嚟我哋有咗個屋企啦，又請咗個工人姐姐啦，變咗所有嘢都畀晒工人姐姐做，所以就冇做過嘢喇，我哋就專心去做自己嘢，即係返工呀，專心去玩呀，搞吓啲玩具咁樣囉。」

Bowie則坦承2人曾為做家務而起爭執，表示：「我好想幫你手，但我真係好唔叻做家務。（你知就好啦。）所以我不嬲都話我生出嚟就唔係做家務嘅材料，唔應該咁用我囉！」她亦表示好欣賞老公做事坦白亦不愛計較，對身邊的人亦十分大方，表示：「呢兩年我哋冇收入，你去愛錫身邊嘅人，呢個係你性格，我知你唔會收埋私己錢。」不過，她對丈夫平時的使費亦有怨言，表示：「你鍾意買車同買玩具，因為細個冇能力買，依家就想去滿足自己，但我角度，你捱咗咁多年，既然有一筆資金，係咪應該拎去投資呢？」不過Ben亦有另一番見解，表示：「我投資咗啦，投資喺你身上囉！我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。」

Ben坦言自己入行多年以來直2016年事業才有點起色，惟2018年後休息了一年半沒有拍劇，與Bowie不時周圍列國享受人生，但為了娶老婆便好盡家財，他說：「坦白講結婚已用晒我所有嘅錢，所以我話第一桶金就係娶咗老婆，呢個真係一個好大嘅滿足感，娶你返嚟的確花咗好多錢，不過我仲有賺錢能力，用晒咪再賺過。」網友大讚2人相當恩愛。