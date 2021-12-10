﻿﻿【美女饕廚】上環Omakase

今日介紹這家日本店是位於上環，門面並不張揚，感覺有如隱世小店。餐廳不大，只有8人的壽司吧枱，進入後感覺很樸實舒適。毫無疑問，香港人真的對壽司情有獨鍾，這裏實在一位難求，感激美女好友邀請，可以在這日本進口的幾百年曆史檜木吧枱上，欣賞Chef Motoharu提供精緻而正宗的江戶前壽司，他對新鮮的食材十分講究，專程從北海道、九州和東京等採購最好最高品質的食材。

江戶前壽司就是會把食材和米飯用醃料先調配好，品嘗時醬油芥末已經由師傅調加入壽司之中，師傅的功力深厚，每一件拿起放嘴裏，就深深感受到師傅獨有的調配，十分細膩完美。

先來中Toro，魚肉是先進行熟成處理，脂肪油分適中而無筋，入口即化，而魚味濃郁，配合壽司飯粒粒鮮明有咬口，並帶空氣感，有魚油脂加持，味道恰到好處，甘香無比。謹記要極速拍照，好使壽司飯溫度保持微暖度，嘴內帶有一點點飯的甜味和醋香，完美發揮魚身上輕塗的醬油和魚飯之間輕放的芥末，將魚的鮮味緊緊地誘逼出來，非常厲害的頭陣，大家都吃得很享受！

之後是墨魚和金目鯛壽司，金目鯛去皮，口感柔滑。再來是今餐的亮點，備長炭燒魚卷，輕炙表面魚油帶熏烤炭香，而鮮味則鎖在裏面，必吃推介！之前在銅鑼灣Crowne酒店也吃過備長炭烤Toro，亦是驚喜，大大提升本身食材的旨味。

再來是蛇腹大拖羅，脂肪紋路清晰，魚肉油脂極豐富，魚香味很綿長，入口輕嚼，舌尖已化成一口滑溜。之後是魚背部分的赤身，用醬油醃製3至4小時，出來口感較為結實有嚼勁，醬油和魚的鮮味互相配合，富帶膠質皆因這裏做法是先進行熟成處理。

值得一提是烏魚子和穴子壽司，前者是用十四代浸製，味道出眾，而後者亦做得十分出色，恍如置身在東京的米芝蓮壽司店，非常享受。