【率先爆】黎諾懿唔敢「剪綵」　太太誕7磅B仔睥實老竇

黎諾懿今日（10）再做老竇，老婆李潔瑩在半山嘉諾撒醫院開刀為他誕下第二個兒子，母子平安，BB取乳名「小冬牛」，重7磅。他感謝太太預早送了聖誕禮物給他，會好好答謝太太，他說：「再做爸爸感覺輕鬆啲，但係小朋友出世嗰刻都好期待、好緊張，第一眼覺得『小冬牛』同『小春雞』峰峰細個好似樣，今次冇乜蝦碌喇，同佢拍咗好多片。同大仔一樣，佢一開眼就係望到我，傳說話第一眼望到嗰個都會勞碌啲，所以我都要努力搵錢養佢哋。」

黎諾懿指為幼仔取乳名「小冬牛」意念與哥哥一樣，他說：「哥哥係春天出世嘅『小春雞』，所以細佬就係『小冬牛』。」他又透露兩個夠晒數，老婆將會封肚，他說：「唔再追女，兩個最完美，爸爸媽媽可以各自照顧一個。」

此外，黎諾懿今日下午一時已拉住「走佬篋」陪老婆到達醫院準備生BB，兩人迎接第二胎看來相當輕鬆，好像去Staycation一樣，他說：「心情冇乜特別，好輕鬆，尋晚漏夜仲諗緊個乳名、英文名，等小朋友出世再搵靈感，好似峰峰咁，覺得佢出世好似雞仔就叫咗『小春雞』，中文名就收窄咗範圍，諗到奕、辰呢兩個字。（陪入產房？）一定會，但就唔會『剪綵』，好似唔係咁好咁，雖然成日煮嘢食，但對腸唔係咁期待。」

李潔瑩則取笑說：「上一胎喺產房，佢都係匿喺我身邊。」她指老公再做爸爸，已經沒有第一次那麼緊張，她笑說：「今次冇乜蝦碌，佢淨係做三陪就得喇。」黎諾懿稱已經是熟手爸爸，不用學餵奶、掃風、換片，加上請了陪月員24小時照顧老婆，當然輕鬆得多，他說：「今次反而要好好安撫小春雞情緒，今朝返學仲問：『媽咪係咪走喇？我返嚟係咪見唔到媽咪喇。』」近日完成監製綜藝節目拍攝的他還未放「產假」，明日（11日）將要出席工展會活動，月中亦有兩個活動出席，努力賺奶粉錢。