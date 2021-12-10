男人總係有好多幻想，例如可以同心儀AV女優同床，一親香澤。AV業界資深人士神仙乙就表示，不如睇吓日本AV嘅女優到訪系列，講女優突然上門到訪，更加主動獻身齊齊享受快感，完全滿足晒男人嘅幻想！

夢想成真

喺Ideapocket出品嘅《應援粉絲家訪問SP》中，加美杏奈會進行一次新挑戰，就係喺一星期之內，每日都要去到一位粉絲屋企同佢哋上床，而透過早前嘅粉絲招募活動，杏奈抽選咗7位幸運兒，由於得知對方嘅喜好，所以阿妹上門時會換上對方鍾意嘅打扮，同時會盡情服侍對方，例如好似情侶咁一齊玩鴛鴦浴，又或係一齊煮餐仔，相當甜蜜溫馨，最後當然唔少得喺床上纏綿一番，令粉絲夢想成真！

癡女上身

癡女Heavan推出嘅《M男之家凸擊》，講述巨乳美少女沙月芽衣本來斯斯文文，點知突然癡女上身，好想搵班熱愛被人玩弄嘅M男嚟滿足自己。當佢搵到幾個獨居M男嘅住處之後，就會主動上門到訪，一開始就玩弄對方嘅乳點兼錫錫，再趁M男不知所措之際嚟個吞雲吐霧，萬一忍唔住走火唔緊要，芽衣會施展精湛舌技大玩毒龍鑽，令M男好快又硬朗起來，好等佢從對方身上繼續榨取快感！

貼身回饋

喺Center Village推出嘅《粉絲家突擊訪問》入面，大波輕熟女君島美緒相當多粉絲，而粉絲除咗有眼福，仲有性福添！因為美緒會親自上門回饋粉絲們嘅支持，當粉絲打開門見到美緒大駕光臨，真係開心到飛起，而美緒除咗會以精湛嘅床技服侍對方，更加可以中出收場！能夠同女神上床溫馨固然開心，而事後美緒仲會同粉絲坐喺床邊傾偈，嚟個心靈交流，令班粉絲身心都滿足晒！

簡評

今日為大家介紹嘅女優訪問系列，講述AV女優去探訪獨居男士，為佢哋帶來快感，簡直係男人夢寐以求！喺3部作品中，本仙最鍾意加美杏奈主演嘅《應援粉絲家訪問SP》，因為擁有「最強笑顏」嘅佢同班粉絲相處時顯得相當真誠，好快就令氣氛變得輕鬆歡樂，而喺激戰場面中，阿妹面對粉絲走火先係驚訝，繼而予人鼓勵同安慰，真係相當貼心，令觀眾睇落亦大感窩心同過癮。